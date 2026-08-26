Община бори демографската криза, дава 10 000€ за трето и всяко следващо дете

Община Елин Пелин въвежда най-високата финансова подкрепа за новородено в България - 10 000 евро за трето и всяко следващо дете, похвалиха се от местния парламент.

За първо дете помощта е до 1000 евро, а за второ - 1500 евро. Мярката е насочена към семейства с постоянен или настоящ адрес в общината и не зависи от доходите на родителите, т.е. всички живущи могат да се възползват.

Решението идва в момент, когато нацията продължава да се топи. По данни на НСИ, изнесени в края на 2025 г., населението на България е едва 6 423 207 души, като само за година страната е загубила 14 153 души.

"На този фон Елин Пелин е сред малкото общини с положителен прираст и растящ брой деца", заяви неотдавна пред "Труд news" кметът Ивайло Симеонов.

Кметът подчертава, че демографската криза се решава с действия, а не с декларации: „Една община има бъдеще само когато в нея се раждат деца. Наш дълг е да дадем на младите хора реална подкрепа и сигурност.“

През последните години общината инвестира в обновяване на детски градини, училища, читалища, спортни площадки и пространства за отдих. "Целта е не само да се стимулира раждаемостта, но и да се създаде среда, в която младите семейства да остават и да отглеждат децата си. Елин Пелин привлича все повече млади хора, не само заради близостта до София, но и заради спокойствието на малкия град, осигурените места в детските градини и достъпа до образование, спорт и услуги", коментират от кметството.