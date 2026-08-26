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Ивкова за напускането на Кунчев: Чистка в МЗ няма

Здравният министър заяви, че оставката не трябва да бъде свързвана с провежданата административна реформа

26.08.2026 | 17:15 ч. 20
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Чистка в Министерството на здравеопазването няма. За нас е важно всеки държавен служител да работи за държавата. 

Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова на брифинг пред здравното министерство във връзка с подаденото заявление за освобождаване като главен държавен здравен инспектор от доц. Ангел Кунчев. 

По думите на Ивкова оставката на доц. Кунчев не трябва да бъде свързвана с провежданата административна реформа. Тя посочи, че държавният здравен контрол включва и контрола върху вътреболничните инфекции. Ивкова отбеляза, че Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е отправяла през годините критики към нивото на вътреболничните инфекции в България.

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Здравният министър подчерта, че доц. Кунчев също е посочвал този проблем, както и наличието на над 230 свободни щатни бройки в регионалните здравни инспекции. 

„Една административна реформа не означава просто механично да се съкращават свободни щатни бройки“, каза Ивкова. По думите ѝ подходът на Министерството на здравеопазването е насочен към оптимизация на общата администрация и поставяне на фокус върху специализираната администрация и експертизата.

Тя изрази уважението си към професионалния опит и път на доц. Кунчев и към приноса му към българската здравна система.Ивкова уточни, че няма да бъдат закривани регионалните здравни инспекции, а ще бъдат преобразувани в териториални дирекции и ще запазят функциите си. Промяната предвижда те да не бъдат отделни възложители по Закона за обществените поръчки.

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Ивкова напускането Кунчев чистка Министерство на здравеопазването няма
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