Държавата се опитва да проследи как се формират цените по хранителната верига, но методиката за определяне на "справедливата стойност" има проблеми. Това заяви изпълнителният директор на Асоциацията на свиневъдите в България Димитър Михайлов в студиото на "България сутрин".

По думите му основният въпрос е, че формулата се базира на борсовата цена, а не на себестойността на производителя.

"Как ще определиш справедлива стойност, ако не знаеш реалната себестойност", попита той.

Михайлов посочи и разминавания в данните на институциите за свиневъдството. Министерството на земеделието публикува изкупни цени, които често не съответстват на реалните пазарни стойности, посочи той.

Той даде и пример с броя на животните, като обясни, че по данни на ДФ "Земеделие" са продадени 1,5 млн. свине, докато в статистиката на земеделското министерство са отчетени 1,35 млн. заклани животни.

"Трябва да се намери начин да се осигурят верифицирани данни, на които да се стъпи", заяви Михайлов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че държавата не трябва административно да определя цените. Според него те се формират от пазара, а ролята на институциите е да проследят цялата верига и да установят къде възникват изкривяванията.

Що се отнася до "справедливата стойност", Михайлов уточни, че тя няма да е задължителна.

"Това е някаква ориентировъчна стойност, която би трябвало да отразява реалната себестойност на един продукт."

Според него подобна система може да бъде полезна за потребителите, но само ако се изгради върху надеждни данни, а не върху различаващи се статистики на отделните институции.