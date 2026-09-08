Прогноза: Дизелът над 1,90 евро за литър още следващата седмица

Над 1,90 евро за литър дизел от следващата седмица прогнозират от Асоциация на търговците, производителите, вносителите и превозвачи на горива. По думите на Димитър Хаджидимитров геополитическите рискове пред пазара на горива остават.

“Ситуацията от последния път не е само, че не се е нормализира, но дори се задълбочава. Виждаме, че последните седмици цената скочи близо с 6-7 цента на бензин и на дизела. Аз очаквам това да продължи и да виждаме рекордни стойности. Дори за дизела, колкото и да ми е неприятно, ще каза, че цената следваща седмица ще бъде над 1,90. Ако няма някаква промяна на пазарите”, каза пред БНТ Хаджидимитров.

Експертът добави, че няма достатъчно рафиниращи мощности в световен мащаб, а запасите са на много ниски нива. По думите на Хаджидимитров нормализацията ще отнеме време.

“Нефт има достатъчно, няма рафиниращи мощности, които да работят. Рафинериите работят на непълен капацитет почти в цял свят”, добави петролният експерт.

Той добави, че “никой не иска да поема риск и да купува скъп нефт”, който ще се реализира след три месеца, а и цената му може да бъде съвсем различна.

“Повечето рафинери купуват нефт днес и го получават след 3 месеца. След 3 месеца цената може да бъде съвсем различна. И никой не поема риска да пълни складовете, за да може да продава на загуба. Ако, представете си, падне цената на горивото с 200 или с 300 долара на тон, за какви загуби говорим в една голяма рафинерия. Никой не поема този риск. Даже имаме примери дори в България. Компании така доста трудно се справиха с рязкото покачване и рязкото спадане на цените. Така че в момента никой не желае да купува скъпо”, добави Хаджидимитров.

“Ако конфликтите в Украйна и в Близкия изток бъдат решени веднага, може би в рамките на месец ще имаме някакви по-нормални цени. В България в момента разликите в цените не са повече от 6-7 цента за литър между различните компании”, добави Хаджидимитров.