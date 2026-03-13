Хаджидимитров: Мерките на правителството за покачване цените на горивата са популизъм

Като грешка и популизъм определи Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива, мерките на служебното правителство във връзка с покачването на цените на горивата.

Вчера правителството обяви, че подготвя мерки в подкрепа на най-бедните домакинства, които да компенсират част от удара върху семейните бюджети. Вместо общо намаляване на цените, кабинетът обсъжда целева помощ за хора с най-ниски доходи, ако тенденцията при горивата се запази.

„Ще се хвърлят 30 милиона евро в ситуация, в която средствата са ограничени. Помощта ще бъде толкова минимално разпределена между тези хора“, коментира по bTV Хаджидимитров.

Той изчисли, че става въпрос за около 20 евро помощ и изрази съмнение, че това ще облекчи ситуацията.

„Една такава помощ няма да спре инфлацията, а ще подпомогне тя да върви нагоре и нагоре“, на мнение е Димитър Хаджидимитров.

„Подпомагайки инфлацията, ние не подпомагаме нито бизнеса, нито потребителите. За мен по-правилно е хората да свият малко потреблението, когато е малко по-скъпо. Държавата да си прибере нужното и да разполага с допълнителни средства“, посочи той.

Според него таван на цените може да има в страни, които оперират с евтин нефт, а това са Унгария и Словакия.

„Те оперират с руски нефт, който е 50% по-евтин от другия нефт. При такава ситуация, когато имаш евтин продукт, можеш да си позволиш таван на цените“, обясни Димитър Хаджидимитров.

„Като бранш ние сме солидарни с потребителите. Никой от нас като бизнес не искаме те да се отдръпнат“, допълни зам.-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.

По думите му, преди да започне войната в Близкия изток, цената на дизела е била около 1,13 евро на едро, а тази сутрин е 1,45 евро.

„Ако тенденцията се задържи така, в следващите две-три седмици браншът ще задържи по-ниска надценка, за да няма това увеличение, което се очаква. Всички чакаме войната да свърши, защото ситуацията и при нас не е много добра. При такива малки маржове надценка ние не можем да си покрием оперативните разходи“, обясни Хаджидимитров.

Той се съмнява цената на петрола да стигне над 200 долара за барел, както заплашва Иран. При такъв лош сценарий цените на колонките у нас ще достигнат 2 евро и нещо.

„Едва ли ще се допусне да се стигне до такава цена. Като цяло всички работят в тази насока цените да не се вдигат над 110 долара за барел“, обясни Димитър Хаджидимитров.

„Ако тази ситуация се задържи без промяна, следващата седмица ще виждаме с 3 до 5 евроцента минимум по-високи цени“, допълни той.