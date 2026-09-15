Чужденци все по-често се оглеждат за луксозни имоти у нас

Пазарът на луксозни имоти в България все още основно се движи от местни купувачи. Но очакванията са ситуацията да се промени и повече чуждестранни инвеститори да се насочат към България благодарение на членството на страната ни в Шенген и еврозоната, коментират брокери на имоти.

Прогнозите са все повече хора от Европа да изберат да живеят в България - да работят или да правят бизнес тук. Сред причините за това са ниските данъци в страната ни, добрата храна, както и че цените на имотите все още са по-ниски, отколкото в държавите от Западна Европа. Често в България може по-лесно да бъде намерена работа, отколкото в другите държави от еврозоната. Много българи, които са работили в чужбина, също купуват жилища в родината с изкараните пари. Част от тези хора имат по-големи финансови възможности и искат луксозен дом за семейството си, пише "Труд".

Много българи купуват луксозни имоти и в чужбина. Най-често те търсят дестинации, които предлагат добри възможности за почивка и за съхранение на стойността на парите. Сред предпочитаните от българите локации в чужбина за покупка на луксозен имот са Гърция, както и Северна Италия, Френската ривиера, Испания в района около Марбея.

Пазарите на лукозни имоти се развиват добре в България, Гърция, Италия, Испания и Португалия. Ситуацията на е такава в страни като Германия, Австрия, Франция и Румъния.