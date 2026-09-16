Експерт: Невъзможно е да се говори за намаляване на цените на горивата

Заради високите цени на горивата в Европа вчера протести имаше във Франция, а рекордно поскъпване беше отчетено в Германия и Белгия.

У нас средната цена на дизела достигна 1,90 евро за литър.

"Ситуацията е тежка и непоносима. Такива цени не сме виждали никога. Ужасяващо е не само за потребителите, а и за бизнесите и ЕС. Сами си го направихме. Затвориха се повече от 10 мощности за производство на готови горива в ЕС. Акцизите ни в ЕС са едни от най-високите в целия свят. В момента, заради ситуацията в Русия, Украйна и Ормузкия проток, цените на нефта отново тръгнаха нагоре и търсенето е увеличено", заяви заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива Димитър Хаджидимитров в "България сутрин".

В момента китайците дават бонус върху цената - стандартната е 10 долара, те дават 25-30 долара за барел, за да си предвидят количества, които им трябват за зимата, изтъкна гостът.

"Невъзможно е да се говори за намаляване на цените на горивата.

Много близо ще бъдем до 2 евро. Още следващата седмица на магистралите можем да виждаме цени над 2 евро. Икономиката е така устроена, че когато има липса на нещо, се пренастройват производствата в това, което липсва. До края на месеца и първите седмици на октомври цените ще бъдат по-големи от обичайното и след това ще се появяват количества, които да нормализират цените", допълни Хаджидимитров за Bulgaria ON AIR.

Той каза още, че борсовите играчи вече не вярват на американския президент Доналд Тръмп.

"Цените плавно ще се покачват, шоково поскъпване няма да има. В началото на войната в Иран потреблението много се увеличи, през следващия месец имаше затишие. В София има 5-6% повече потребление от миналата година. Едно зареждане вече излиза повече от 150 евро, хората се притесняват да си бръкнат в джоба. Горива има достатъчно, но на висока цена".

По думите му, ако се отпуши Орузкият проток, в рамките на един месец ще има нормализиране на цените.

„4 000 000 барела дизелово гориво липсват на пазара. Когато има търсене на нещо, винаги се намира възможност. Справедливата цена е между 85 и 90 долара за барел. Трябва да се помогне само на най-уязвимите. Това не са повече от 40 000 - 50 000 автомобила в цялата страна. Едни 50 евро няма да се отразят на държавата. Някакъв вид ваучер може да се измисли. Таван на цените не е вариант, в България сме с най-ниския акциз. Не бива да се стимулира инфлацията и да наливаме в нея. Крайният потребител, ако има възможност, да намали потреблението и да използва градски транспорт. В някакъв момент цените ще паднат", обясни Хаджидимитров.