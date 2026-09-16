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В кадър: Радев посрещна Андрей Бабиш с официална церемония в София

По-късно двамата ще открият българо-чешки бизнес форум в столицата

16.09.2026 | 12:37 ч. 7

Снимки: Димитър Кьосемарлиев - Dnes.bg

Снимки: Димитър Кьосемарлиев - Dnes.bg

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Министър-председателят Румен Радев посрещна чешкия премиер Андрей Бабиш с официална церемония на площад "Св. Александър Невски" в София.

Двамата премиери бяха посрещнати от почетен караул, а по време на церемонията прозвучаха националните химни на България и Чехия. Те отдадоха почит и пред Паметника на Незнайния воин, където Бабиш поднесе венец.

На официалното посрещане присъстваха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на енергетиката Ива Петрова.

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Посещението на Андрей Бабиш продължава със среща "на четири очи" с Румен Радев в Министерския съвет. След нея двамата ще ръководят пленарните разговори между българската и чешката делегация.

По-късно Радев и Бабиш ще открият българо-чешки бизнес форум в София. В тяхно присъствие се предвижда да бъдат подписани и двустранни документи.

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