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Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от цистерна

Районът е отцепен, а на място са екипи на пожарната и полицията

16.09.2026 | 12:29 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Железопътната гара в Карнобат беше евакуирана тази сутрин заради теч на пропан-бутан от вагон-цистерна. Районът е отцепен, а на място са екипи на пожарната и полицията, предаде БГНЕС.

Сигналът за аварията е подаден в 8:25 часа. Установено е изпускане на газ от един от крановете на вагон-цистерна, част от товарна композиция. По първоначална информация течът е слаб.

Веднага след подаването на сигнала районът е обезопасен, а достъпът до композицията – ограничен. Пожарникари и полицаи остават на място и следят ситуацията.

Товарната композиция се намира на около 700 метра от сградата на гарата и на значително разстояние от жилищни сгради. Въпреки това, като предпазна мярка, хората от железопътната гара са евакуирани.

Междувременно специализиран екип от Варна пристигна в Карнобат. Предстои да бъде отстранена аварията и да бъде преустановено изпускането на газ от цистерната.

Към този момент няма данни за опасни концентрации на пропан-бутан във въздуха или за вредни емисии. Няма информация и за пострадали хора. 

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