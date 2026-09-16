Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ от цистерна

Железопътната гара в Карнобат беше евакуирана тази сутрин заради теч на пропан-бутан от вагон-цистерна. Районът е отцепен, а на място са екипи на пожарната и полицията, предаде БГНЕС.

Сигналът за аварията е подаден в 8:25 часа. Установено е изпускане на газ от един от крановете на вагон-цистерна, част от товарна композиция. По първоначална информация течът е слаб.

Веднага след подаването на сигнала районът е обезопасен, а достъпът до композицията – ограничен. Пожарникари и полицаи остават на място и следят ситуацията.

Товарната композиция се намира на около 700 метра от сградата на гарата и на значително разстояние от жилищни сгради. Въпреки това, като предпазна мярка, хората от железопътната гара са евакуирани.

Междувременно специализиран екип от Варна пристигна в Карнобат. Предстои да бъде отстранена аварията и да бъде преустановено изпускането на газ от цистерната.

Към този момент няма данни за опасни концентрации на пропан-бутан във въздуха или за вредни емисии. Няма информация и за пострадали хора.