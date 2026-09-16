ПСС: Добри условия за туризъм, следобед ще се заоблачи

Добри са условията за туризъм днес, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Времето е ясно и слънчево. Температурите са между 3 и 9 градуса.

Очаква се заоблачаване в следобедните часове, казаха още от ПСС. Оттам препоръчват туристите да бъдат добре подготвени за планината - телефонът им да е зареден, да носят със себе си външна батерия, да имат и достатъчно дрехи. Важно е да следят прогнозата за времето, подчертаха от ПСС.

През изминалото денонощие не е имало инциденти в планините.