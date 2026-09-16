AI вече не е въпросът "дали", а "как": Експерт разкри кога можем да му се доверим

Изкуственият интелект има огромен потенциал за бизнеса, но за да бъде използван ефективно, служителите трябва да разбират как работи и кога могат да му се доверят. Това каза AI експертът Никола Богданов в студиото на "България сутрин".

По думите му недоверието често идва от липсата на разбиране, а грешките могат да са резултат и от неправилното използване на технологията.

"Изкуственият интелект вече не е въпрос на "дали", а "как", тъй като той има огромен потенциал".

Богданов подчерта, че компаниите трябва да инвестират не само в технологията, но и в хора, които могат да я наблюдават, настройват и поддържат. Качеството на данните също е от ключово значение.

"Колкото по-добре разбираме как работи, колкото повече време работим с него и се научаваме как да работим с него, толкова по-лесно ние всъщност знаем за кои неща можем да му се доверим", обясни експертът в ефира на Bulgaria ON AIR.

AI може да обработва огромни обеми от информация и да подпомага бизнеса при вземането на решения.

"Изкуственият интелект ускорява взимането на решение и качеството на решението, ако ние работим правилно с него", посочи събеседникът.

Богданов коментира и опасенията за съкращения заради внедряването на AI. По думите му технологията може да освободи служителите от повторяеми задачи, вместо непременно да намалява броя им.

"По-скоро ние отключваме потенциала на хората, които имаме", каза AI експертът.

Той предупреди, че внедряването на AI само с цел съкращаване на персонал не е устойчив подход. Според него компаниите трябва да разглеждат технологията като стратегическа инвестиция за оптимизиране на бизнеса.