Новият филм на Дани Бойл "Мастило" открива Синелибри 2026

Новият филм на Дани Бойл "Мастило" ще открие 12-ото издание на Международния кино-литературен фестивал Синелибри. Лентата ще бъде показана на 15 октомври в зала 1 на НДК непосредствено след официалната церемония по откриването.

Това ще бъде единствената прожекция на "Мастило" в рамките на фестивала и възможност българската публика да види филма преди световната му премиера през януари 2027 г. Преди София продукцията беше представена на кинофестивала във Венеция.

Историята зад възхода на The Sun

"Мастило" е адаптация по пиеса на драматурга Джеймс Греъм и се връща към 1969 г., когато австралийският издател Рупърт Мърдок придобива изпадналия в затруднение британски вестник The Sun.

Филмът проследява превръщането му в изключително влиятелен таблоид, който залага на сензации, скандали и провокативно съдържание.

В центъра на историята са Мърдок и редакторът Лари Ламб, които имат ключова роля за модернизирането и разпространението на този модел на журналистика.

В същото време филмът прави връзка със съвременната медийна среда – кликбейта, социалните мрежи, политическата поляризация и превръщането на човешкото внимание в ценна стока. Един от основните въпроси, които поставя, е кой носи отговорност за успеха на подобен тип медии – издателите, журналистите или самата публика.

Гай Пиърс влиза в ролята на Рупърт Мърдок

Рупърт Мърдок е изигран от Гай Пиърс, а Джак О'Конъл влиза в ролята на редактора Лари Ламб.

Към тях се присъединява Клеър Фой като британската журналистка Джойс Хопкирк, първата редакторка на женската секция на The Sun.

Сценарият е дело на Джеймс Греъм, който адаптира собствената си пиеса за големия екран.

Дани Бойл отново се захваща с литературна адаптация

Дани Бойл е режисьорът зад някои от най-разпознаваемите британски филми през последните три десетилетия.

Сред тях са "Трейнспотинг" от 1996 г., "Плажът" с Леонардо ди Каприо, "28 дни по-късно", "Беднякът милионер", който печели осем награди "Оскар", "127 часа" и биографичната драма "Стив Джобс".

Бойл проявява интерес към пиесата "Мастило" още през 2019 г., а сега историята се превръща в неговия нов филмов проект.

Със сюжета си за медиите, сензацията и борбата за вниманието "Мастило" ще постави началото и на част от темите, около които ще се развива програмата на Синелибри 2026.