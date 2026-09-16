Румен Радев: Недопустимо е в сърцето на Европа да се води война на изтощение

Снимки: Димитър Кьосемарлиев - Dnes.bg 1 / 11 / 11

Споделяме убеждението, че енергетиката е фундаментът на нашето икономическо развитие, заяви министър-председателят Румен Радев в Министерския съвет след среща с министър-председателя на Чехия Андрей Бабиш, който е на официално посещение у нас.

Радев каза, че за него е огромно удоволствие да приветства след осем години скъпия приятел на България Андрей Бабиш. Той определи Чехия като близка и приятелска страна, с която ни свързват дълбоки исторически и културни връзки от девети век, от мисията на светите братя Кирил и Методий.

Българският премиер припомни стотиците чешки учени, инженери, индустриалци, архитекти, дейци на изкуството и културата, които пристигат у нас след Освобождението и помагат да се развиват индустрията, образованието и съвременните европейски институции на младата българска държава.

Ние трябва на първо място да гарантираме индустриалната сигурност и независимост на Европа. България е готова да подкрепя Чехия, държавите от Източна Европа за тяхната диверсификация.

Радев посочи още, че и по европейския дневен ред двамата имат много еднакви и сходни виждания, включително и във връзка с нелегалната миграция.

По думите му Чешката република иска възможно най-бързо страните от Западните Балкани да станат част от европейското семейство. Радев, обаче, е категоричен, че това е свързано с дълбоки реформи във всяка държава и страната ни настоява за спазване на човешките права и недискриминация.

По отношение на войната на Русия в Украйна, Радев заяви, че трябва по-често на срещите на върха да се чува думата както на България, така и на Чехия.

"Недопустимо е в сърцето на Европа да се води война на изтощение", каза още той.

Попитан от журналист от чешка медия ще продължава ли България да се противопоставя на европейските санкции срещу Руската федерация, припомняйки, че страната ни пожела от 21-я санкционен пакет да бъдат извадени руският патриарх Кирил, както и двама бизнесмени, Радев отговори: "Да, България имаше резерви към 21-я пакет санкции. Но ние много ясно казахме, че има трима човека и ние ги третираме като наш национален интерес".

Българският премиер обясни по отношение на искането от санкционния списък да бъде изваден руският патриарх с аргумента, че религията няма място в тази война.

"Против това сме религията да бъде още един елемент на тази санкция. Следващата личност е г-н Алекперов – един от собствениците на нашата рафинерия. Г-н Махмудов е собственик на компанията, която произвежда части за мотрисите в София", допълни той.

Според Радев нашият ЕС ще бъде силен тогава, когато всяка една държава членка е силна, а тя – по думите му – може да бъде силна, само ако отстоява своя национален интерес. "Няма нищо лошо в това всяка държава открито да заявява своя интерес и да го отстоява", каза още той.

Чехия и България имат еднакви възгледи за енергетиката, каза премиерът на Чехия Андрей Бабиш на пресконференция след среща с министър-председателя Румен Радев.

Бабиш посочи, че това е важно.

Той отбеляза, че има две войни, които са неприемливи и се прави всичко за това те да бъдат приключени. По думите му те влияят силно на Европа, унищожават енергетиката.

Бабиш посочи, че е поканил българския премиер в Чехия и отбеляза, че ще се очакват с нетърпение бъдещите контакти между двете държави.