Мъже на 61 и 56 години са загиналите при катастрофата край Сливен

Мъже на 61 и 56 години са загиналите при катастрофата, станала вчера на път II-53 в посока Сливен – Ямбол, съобщиха от областната полиция в Сливен.

Сигналът за произшествието е получен около 14:35 часа. Катастрофата е станала на около 200 метра преди разклона за село Гергевец между три автомобила.

Загиналите са били водачи на автомобили „Ауди“ и „Хонда“. При инцидента са пострадали още двама души, които са откарани за медицинска помощ. Пътник в автомобила „Ауди“ е настанен за лечение в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ - Сливен без опасност за живота. Третият автомобил - „Тойота“, е с материални щети, без пострадали.

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Заради катастрофата движението в участъка между разклона за село Гергевец и пътен възел „Ямболска детелина“ – подхода към път I-6, е било спряно. Екипи на „Пътна полиция“ са регулирали движението и са насочвали автомобилите по обходни маршрути – по път I-6 и през село Гергевец.

Причините за произшествието са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство, посочва БТА.