Ще проработи ли забраната на социалните мрежи за деца?

Европейският съюз подготвя ограничения за достъпа на деца под 15 години до социалните мрежи, но реалното им прилагане може да се окаже сериозно предизвикателство. Според специалиста по онлайн маркетинг и съдържание доц. Жюстин Томс само забраната няма да бъде достатъчна, ако не бъде подкрепена с технологични решения и по-висока дигитална грамотност сред родителите.

Предвижда се ограниченията да бъдат различни според възрастта на децата, като една от обсъжданите възможности е използването на дигитална идентификация за удостоверяване на реалната възраст на потребителите.

"Те не са достатъчни и лесно ще бъдат нарушавани. Работи се и за технологични решения, да може с дигитална идентификация хората да удостоверяват своята истинска възраст. Забраненият плод е най-сладък", коментира Томс в "България сутрин".

Децата и сега заобикалят ограниченията

По думите ѝ един от големите проблеми е, че деца често посочват невярна възраст при регистрация в социалните мрежи, понякога със знанието на своите родители.

Томс смята, че европейските мерки са необходими, тъй като семействата и училищата трудно се справят сами с проблема, докато алгоритмите на платформите стават все по-агресивни в задържането на вниманието.

"Трябва да има информационна кампания и да бъде разяснено защо и как може това да проработи", посочи тя.

Според нея дори сред родителите все още няма достатъчно разбиране за необходимостта от подобни ограничения.

"Докато няма технологично решение, основно тежестта ще пада върху родителите. Трябва да повишим дигиталната и медийна грамотност у родителите. Деца на 5, 7, 10 години активно използват социални мрежи, макар че това е забранено", каза Томс.

"Надявам се да сложим край на безкрайното скролване"

Сред промените, които ЕС обмисля, е ограничаването на функции, създадени да задържат потребителите максимално дълго в платформите. Томс открои именно безкрайното скролване като една от практиките, срещу които трябва да бъдат предприети мерки.

Според нея обаче правилата трябва да бъдат придружени и от действия на национално ниво, а поведението на самите родители има съществено значение.

"Ако детето вижда, че баща му вечер играе на игри, а майка му постоянно скролва, то ще иска да прави същото", даде пример тя.

Доц. Томс смята, че Европа не е закъсняла с реакцията си, но мерките трябва да бъдат въведени възможно най-скоро.

Според нея общоевропейски подход би улеснил прилагането на ограниченията. Ако всяка държава трябва самостоятелно да разработва и въвежда правилата, процесът би бил по-бавен и резултатите - по-несигурни.