Военни и военна техника на САЩ ще се придвижват по пътищата до 25 септември

Военнослужещи и военна техника от състава на въоръжените сили на САЩ ще преминават по републиканската пътна мрежа и железопътната инфраструктура в периода до 25 септември 2026 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Транспортирането им ще се извърши от Учебен полигон „Ново село“ през Румъния за Германия, за участие в планирани учения и ротации на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“, посочиха още от Министерството на отбраната.

Военнослужещи и техника от състава на въоръжените сили на САЩ преминаха по републиканската пътна мрежа в България и на 30 юни-1 юли тази година.