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Военни и военна техника на САЩ ще се придвижват по пътищата до 25 септември

Те ще преминават по републиканската пътна мрежа и железопътната инфраструктура

17.09.2026 | 08:02 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Военнослужещи и военна техника от състава на въоръжените сили на САЩ ще преминават по републиканската пътна мрежа и железопътната инфраструктура в периода до 25 септември 2026 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. 

Транспортирането им ще се извърши от Учебен полигон „Ново село“ през Румъния за Германия, за участие в планирани учения и ротации на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“, посочиха още от Министерството на отбраната. 

Военнослужещи и техника от състава на въоръжените сили на САЩ  преминаха по републиканската пътна мрежа в България и на 30 юни-1 юли тази година. 

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