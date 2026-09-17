Бенфика удари Милан като гост в ЛЕ, вижте всички резултати

Милан, който е сред съперниците на Левски в Лига Европа, започна основната фаза на турнира с домакинско поражение от португалския Бенфика с 0:2. Това бе и първа загуба за миланския гранд от началото на сезона.

Гостите от Лисабон поведоха в 16-ата минута чрез Доди Лукебакио. Белгийският национал получи подаване от Якуб Камински и реализира със страхотен удар.

В 24-ата минута и Георгий Судаков бе близо до попадение за Бенфика, но удари греда. Домакините имаха претенции за дузпа за нарушение срещу Страхиня Павлович в 39-ата минута, но не последва сигнал от рефера. Камински увеличи аванса на Бенфика в 53-ата минута, преодолявайки Майк Менян за 2:0. Кристиан Пулишич стреля към вратата на португалския тим в 62-ата минута, но вратарят Анатолий Трубин внимаваше и отрази удара.

Друг от противниците на Левски в надпреварата - английският Съндърланд се наложи над АЗ Алкмаар с 1:0 като домакин в първия кръг на втория по сила европейски клубен турнир.

Енцо Льо Фе пропусна да се разпише за домакините в 26-ата минута, удряйки греда, а Кеес Смит стреля вдясно от вратата на Съндърланд при изгодна възможност за нидерландския тим в 50-ата минута. Френският полузащитник Енцо Льо Фе обаче бе точен от дузпа в 66-ата минута, за да осигури победата за Съндърланд.

Още един от бъдещите опоненти на българския шампион в основната фаза на Лига Европа Ягелония загуби с 1:2 гостуването си на Олимпиакос в Гърция. Полският отбор взе аванс в 20-ата минута, когато Кайетан Шмит бе точен за 1:0, но Олимпиакос изравни още до почивката с попадение на мексиканеца Армандо Гонсалес в 43-ата минута. Победният гол за домакините от Пирея бе дело на украинския нападател Роман Яремчук в 84-ата минута.

Израелският Апоел Беер Шева без българина Йоан Стоянов в състава завърши при равенство 0:0 срещу хърватския Динамо Загреб в румънската столица Букурещ.

В Белгия местният Андерлехт отстъпи с 1:2 пред Олимпик Лион. 20-годишният датски полузащитник Ноа Нарти в осмата и японецът Кейто Накамура в 22-ата осигуриха ранен аванс от два гола за френския състав. Андерлехт намали изоставането си в 61-ата минута, когато сърбинът Михайло Цветкович реализира за 1:2.

Байер Леверкузен спечели домакинството си срещу словенския Целие с 2:0. Свит Сешлар си отбеляза автогол в 15-ата минута, а в 74-ата аржентинецът Факундо Медина покачи на 2:0 в полза на германския тим.

В Австрия Щурм Грац направи равенство 0:0 като домакин на френския Рен, като през първото полувреме и за двата тима не бе зачетено по едно попадение.

Кипърският Омония победи с 1:0 испанския Селта Виго в мач от първия кръг на Лига Европа.

В Никозия домакините играха прибрано и чакаха своя момент, а това се случи в 88-мата минута. Юре Балковец отправи далечен изстрел, който остави стража на Селта Йонуц Раду без шанс да се намеси.

В другия мач, игран по същото време, Спарта Прага се справи лесно при гостуването си на дебютанта в турнира Арарат-Армения.

Тобиас Гудал даде солиден аванс от два гола на чешкия тим още преди почивката, а веднага след нея Жосимар Меркадо покачи на 3:0 в полза на Спарта.

Арарат намали в 55-ата минута чрез Бруно Валдес, но надеждите на домакините за обрат бяха попарени в 71-вата минута от Патрик Видра, който вкара четвърти гол за Спарта, с който оформи крайния резултат.

Днес стартира своето участие и българският участник в Лига Европа Левски. "Сините" ще се изправят в 19.45 часа срещу Залцбург срещу австрийския Залцбург.