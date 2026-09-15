Русия ще унищожи Полша в най-кратки срокове, ако реши да започне война, заяви Николай Патрушев, съветник на президента на Руската федерация, в интервю за изданието "АиФ".

"Ако Полша предприеме военни действия срещу Русия, страната ни ще използва целия арсенал от сили и средства, с които разполага, и полската държавност ще престане да съществува в рамките на два-три дни", каза той.

Според Патрушев полският външен министър Радослав Шикорски, изтъквайки военното превъзходство на републиката, оценява възможностите на Русия "очевидно по дилетантски начин" и не отчита факта, че нейните въоръжени сили във войната срещу Украйна "изобщо не използват пълния си потенциал".

Съветникът на Путин също така обвини полския министър в "русофобска истерия" и "отказ да осигури мирното съществуване на Полша".

По-рано Шикорски заяви, че поляците и техните съюзници са способни бързо да разгромят руската армия в случай на нападение, като се позова на значителното превъзходство на ЕС във въздушните сили. Министърът подчерта също, че общите разходи за отбрана на балтийските страни и Северна Европа вече надхвърлят военния бюджет на Руската федерация.

Според Шикорски страните от ЕС трябва да убедят руския президент Владимир Путин в готовността си да отговорят на всякаква агресия и да направят така, че тя да струва изключително скъпо на Кремъл. Той също така призова НАТО да засили военните учения в Калининградска област, за да принуди Русия да прехвърли войски в този регион от украинския фронт.

На 13 септември полският министър-председател Доналд Туск заяви, че през следващите "седмици и месеци" очаква много интензивни военни действия от страна на Русия, които биха могли да засегнат територията на републиката. Той подчерта, че Варшава и нейните съюзници от НАТО "трябва да бъдат готови да дадат съвместен отговор, ако това се наложи".