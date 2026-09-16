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ПБ и "Възраждане" отрязаха изслушването на БНТ и СЕМ по случая "История.БГ"

Едва 57 народни представители го подкрепиха

16.09.2026 | 10:08 ч. Обновена: 16.09.2026 | 10:10 ч. 17
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова и председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Габриела Наплатанова няма да бъдат изслушвани в парламента по казуса с отстраняването на журналиста Георги Ангелов като водещ на предаването "История.БГ". 

С гласовете на "Прогресивна България" и "Възраждане" бе отхвърлено искането на "Продължаваме промяната", отправено от Асен Василев и Иво Михайлов.

Двамата депутати поискаха изслушване на генералния директор на БНТ и на председателя на СЕМ относно обстоятелствата около отстраняването на Георги Ангелов като водещ и редактор на "История.БГ", прекратяването на предаването "До Европа и напред" и гаранциите за свободата на словото и срещу политическа намеса в редакционната независимост на БНТ.

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Председателят на Народното събрание Михаела Доцова съобщи, че предложението е допустимо и подложи същото на гласуване. 

Депутатите отхвърлиха искането. Едва 57 народни представители го подкрепиха - един от ПБ, 23 от ГЕРБ-СДС, 19 от ДБ и 14 от ПП. 

129 депутати се обявиха против – 119 от ПБ и 10 от „Възраждане“. Двама народни представители от управляващото мнозинство гласуваха "въздържал се". ДПС не участва в гласуването. 

Иво Михайлов поиска прегласуване. 

"Колеги от управляващото мнозинство, само преди два дни 1000 души излязоха на протест пред БНТ с искане да им се отговори на няколко елементарни въпроса – как, по какви причини и по какви вътрешни правила на телевизия е отстранен водещ и редактор на едно от най-гледаните предавания в телевизията. За това колко е гледано има съответните данни. Това, че вие бламирате нашето желание за изслушване на генералния директор и принципала от СЕМ, означава, че не бламирате нашата група, а въпросите на тези граждани, които вие самите знаете, че са доста повече, отколкото бяха събрани там", каза депутатът от ПП и призова народните представители от партията на Румен Радев да вземат правилното решение и да подкрепят изслушването. 

След прегласуването предложението отново не бе прието.

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