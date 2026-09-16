Украйна ликвидира генерал-майор Антон Грунис, любимец на Путин

Руски генерал-майор, когото Владимир Путин публично похвали като "блестящ", е загинал при операция с украински дрон във временно окупираната част на Донецка област, съобщават Силите за безпилотни системи (SBS) на Украйна, цитирани от Unated24.

Командващият SBS Роберт "Мадяр" Бровди заяви на 16 септември, че генерал-майор Антон Грунис . командир на руската 4-та отделна мотострелкова бригада - е загинал на 12 септември при операция, извършена от 427-ма отделна бригада за безпилотни системи "Рарог".

"Истински мъж, истински офицер и голям патриот на родината си", написа Алаудинов в Telegram.

Според съобщенията Грунис е загинал на фронтовата линия в Украйна, вероятно в зоната на действие на командваните от него сили. Точното място и обстоятелствата около смъртта му не са оповестени. Бровди също така разпространи кадри, за които се твърди, че показват удара по мястото, където е отседнал руският командир.

NEW: Ukrainian special forces (SBS) released footage showing the elimination of Russian Major General Anton Grunis, commander of the 4th Motor Rifle Brigade, operating in Bakhmut and Kostiantynivka directions. Putin had previously praised Grunis — who has a Lithuanian surname… pic.twitter.com/fP0jd3Bhdg — Clash Report (@clashreport) September 16, 2026

"Човек с литовска фамилия, роден в Казан, се сражава блестящо", е казал по-рано Путин за Грунис, според думите на Бровди.

Грунис, който е използвал позивната "Грозни", през юли е докладвал на Путин, че руските сили са превзели напълно Костантиновка в Донецка област на Украйна. Впоследствие той е получил званието "Герой на Русия".

Според Бровди украинските сили са локализирали Грунис във временно окупираната част на Донецка област, преди да нанесат удара на 12 септември.

Бровди заяви, че операцията е била проведена от личния състав на 427-ма отделна бригада за безпилотни системи "Рарог". Той също така отбеляза, че Грунис е седмият потвърден руски командир (на ниво бригада, дивизия или армия), загинал при операции, проведени от Силите за безпилотни системи на Украйна.

По-рано се появи информация, че руският генерал-лейтенант Сергей Милчаков вероятно е загинал при украински удар по руски военен щаб във временно окупирания Донецк в края на август. Смъртта му не е официално потвърдена.

Грунис беше удостоен със званието "Герой на Русия" от президента Владимир Путин това лято, след като докладва на Путин за превземането на Константиновка в Донецка област - населено място, което руските сили се опитваха да превземат от октомври 2025 г. Путин награди Грунис с медала "Златна звезда" (символ на званието "Герой на Русия"), който му бе връчен от руския министър на отбраната Андрей Белоусов на 27 август.

Данни от открити източници показват, че Грунис е завършил Казанското суворовско военно училище през 1996 г., преди да навърши 17 години. Военната биография на Грунис включва и служба по време на Руско-грузинската война през 2008 г. Рускоезични биографични източници посочват, че той е участвал във войната с Грузия. Участвал е също в чеченските войни, а по-късно е служил в Сирия, Крим и Украйна.