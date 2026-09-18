Ясно и слънчево, добри са условията за туризъм в планината

Добри са условията за туризъм днес, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Времето е ясно и слънчево.
Температурите са между 11 и 6 градуса. От ПСС предупреждават, че прогнозата е за заоблачаване в следобедните часове.
Няма инциденти с туристи през изминалото денонощие.
Според прогнозата за времето в планините ще бъде предимно слънчево. Следобед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен, по високите части – северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.