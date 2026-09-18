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Ясно и слънчево, добри са условията за туризъм в планината

Прогнозата е за заоблачаване в следобедните часове

18.09.2026 | 10:30 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Добри са условията за туризъм днес, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Времето е ясно и слънчево.

Температурите са между 11 и 6 градуса. От ПСС предупреждават, че прогнозата е за заоблачаване в следобедните часове.

Няма инциденти с туристи през изминалото денонощие. 

Според прогнозата за времето в планините ще бъде предимно слънчево. Следобед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен, по високите части – северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

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