Гръцки евродепутат захапа Урсула: Няма по-голям расист от вас, ислямизирахте Европа! ВИДЕО

Европейският народен представител от Гърция Афродити Латинопулу не спести нито една остра критика по адрес на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на вчерашните дебати в Европейския парламент, когато Фон дер Лайен изнесе традиционната си реч за състоянието на Съюза.

В гневното си изказване Латинопулу отправи директни обвинения за днешното състояние на Европейския съюз, акцентирайки върху нелегалната имиграция, зелената сделка и не на последно място скандала "Пфайзергейт".

"Няма по-голям расист спрямо европейците от Вас", обърна се Латинопулу от парламентарната трибуна към Фон дер Лайен.

Гръцкият евродепутат свърза обвиненията си най-вече с политиките на ЕС в областта на миграцията. Тя изтъкна, че подходът на Европа към незаконната миграция оказва натиск върху европейските общества, и заяви, че интересите и сигурността на европейците остават на заден план.

"Вие ислямизирахте Европа. Използвате нашите пари, за да плащате за милионите незаконни имигранти, които палят кварталите ни, които изнасилват, тормозят, убиват и в крайна сметка Вие им давате документи, за да могат да гласуват. А пък на нас ни давате хартиени сламки, привързани за бутилката капачки и гей паради. Вие не просто сте най-добрият ученик на Меркел, вие я задминахте, г-жо Фон дер Лайен", каза ѝ Латинопулу.

В речта си тя разкритикува също така т.нар. от нея "будна идеология" (woke) и "Зелената сделка", като посочи, че те натоварват допълнително европейските граждани и бизнеса в икономически план.

Изявлението на Латинопулу дойде на фона на по-широк политически сблъсък относно бъдещата посока на Европейския съюз

Урсула за състоянието на ЕС: По-силен от всякога, но и в най-несигурното си положение НА ЖИВО Свързани статии

По-рано Фон дер Лайен отправи предупреждение срещу определяните от нея като "ултранационалисти" и антиевропейски сили, като изтъкна, че те се стремят да отслабят европейското единство. Тя призова европейците да защитят една, по думите ѝ, силна и независима Европа.

Латинопулу, която оглавява гръцката партия "Гласът на разума" и членува в групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент, неизменно поставя въпросите за имиграцията и националния суверенитет в центъра на своята политическа платформа. Тя нееднократно се е обявявала за затваряне на границите за нелегалната миграция и за Европейски съюз, който отдава по-голямо значение на националните интереси и културните традиции.