Стоянов и Демерджиев: Имаме нужда от закупуване на антидрон системи

След проведено заседание на Съвета по сигурността, свикано от министър-председателя Румен Радев, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е разгледана сигурността на обектите от критичната инфраструктура.

Вътрешният министър Иван Демерджиев добави, че са констатирани сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи.

"Определено има нужда от закупуване на антидрон системи, за модернизиране на процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната. Набелязахме мерки и се надяваме в най-скоро време да бъдат реализирани”, каза Стоянов по време на брифинга.

Министърът добави, че се водят преговори за сключване на договори по механизма "SAFE".

“Ще бъде увеличена охраната край обекти, в който се произвеждат взирвни вещества и боеприпаси”, каза още Стоянов.

"Разгледахме сигурността на обектите от критичната инфраструктура - констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Обсъдихме състоянието на складовете за боеприпаси и взривни вещества - намираме проблеми, както в начина на съхранение, така и в мерките, предприети за охрана и тяхната ефективност”, каза още вътрешният министър Демерджиев.

Мерки за сигурност

Въпросът с финансирането и сигурността на тези обекти е на дневен ред след последните инциденти в обекти за производство и съхранение на взривни вещества.

Стоянов добави, че през есента министерството е заделило 50 милиона евро за охрана, но подчерта, че сумата е “крайно недостатъчна за покриване на всички стратегически обекти в страната“. Той допълни, че се очаква допълнително финансиране от Министерството на финансите и подготовка на финансова рамка за тази и следващата година.

Демерджиев обясни, че МВР търси финансиране по линия на европейски средства. “Основно проучваме възможностите да се финансираме по линия на средства отпускани от Европейския съюз, средства отпускани от агенция Фронтекс“, заяви той, като добави, че има уверения за получаване на такова финансиране.

Във връзка с инцидентите в складовете на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, министър Демерджиев уточни, че става въпрос за частни обекти, а не за военни складове, за които отговаря Министерството на отбраната.

“Говорим за обектите, в които се съхраняват и произвеждат взривни вещества и боеприпаси. Да, тече разследване и по двата инцидента с обектите на г-н Гебрев“, потвърди вътрешният министър.

Демерджиев отказа да сподели подробности от разследването, но подчерта, че се “обследват се изключително внимателно и версии за възможна външна намеса“, и изрази сериозна загриженост относно сигурността на тези обекти:

“Тревожно е, аз вече няколко пъти го казах, че намираме проблеми както в начина на съхранение на тези взривни вещества и боеприпаси, така и в мерките, предприети за охрана и тяхната ефективност“, каза още Демерджиев.

Министър Стоянов направи важно уточнение относно терминологията, като посочи, че често под „военни складове“ хората погрешно разбират само обектите на Министерството на отбраната.