Александър Пулев: Премахваме акциза на пропан-бутана

Преди минути стана ясно, че правителството въвежда мярката “инфлационен чек” за най-уязвимите групи, които ще получат по 50 евро заради високите цени на горивата. Мярката ще обхване около 550 хиляди българи.

“Държавата е плътно до хората, до уязвимите домакинства, семейства, до хората с ниски доходи. Българското правителство е плътно до индустрията, до структуро-определящите сектори в икономиката. Намираме локални решения за глобални проблеми. Правителството прие още през юли основни превантивни мерки. Те са заложени в бюджет 2026 г. и тези мерки ще заработят още преди края на настоящия месец. 55 млн. бяха предоставени като директна подкрепа към тежкотоварните превозвачи, по-голямата част от тях се конкурират на европейските пазари”, каза вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

Земеделският министър Пламен Абровски съобщи, че за земеделските производители са предвидени 170 млн. евро, а подпомагането ще бъде в размер на 44 евроцента за литър гориво. Той посочи, че Гърция и Румъния например не са предвидили средства за подобна подкрепа, докато България е заложила финансирането още преди няколко месеца, за да може то да бъде предоставено при необходимост.

Премахване на акциз

Сред обявените мерки е премахването на акциза върху пропан-бутана, което според Пулев ще доведе до понижаване на цената му на бензиностанциите. Той уточни, че за това е необходима законодателна промяна, и изрази надежда тя да получи подкрепа от всички партии в Народното събрание.

Пулев подчерта, че сега е най-подходящият момент за активиране на разработените мерки. По думите му те са разделени на две групи, но имат обща цел - да се избегне ценовият натиск.

Министърът допълни, че в условията на геополитическа криза правителството следи всички процеси и държавата ще продължи да бъде плътно до хората.