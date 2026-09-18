Резултатите от изборите в Русия няма да бъдат изненада, но това, което ще последва, може да бъде

Руснаците са подготвени за последствията, които може да настъпят за армията и икономиката след парламентарните избори, които Кремъл разглежда като средство за легитимиране на политиката си. Руснаците може би нямат много причини да се интересуват от инсценираните парламентарни избори, които започват в петък. Но мнозина се тревожат за това, което може да последва. Слуховете за мащабна принудителна мобилизация се разпространяват, докато руската армия изчерпва войските си. Икономиката е под натиск от неконтролируемите военни разходи. Украинските удари по нефтопреработвателните заводи са оставили милиони хора да чакат за бензин в дълги опашки, пише NYT.

В Москва хората изглеждат разкъсвани между настояването, че всичко е нормално, и признаването колко много се е променило от последните парламентарни избори преди пет години, преди пълномащабната война с Украйна.

Тридневните избори ще предложат малко официални възможности на руснаците да изразят недоволството си от нарастващите последици на война, за която не се вижда край. Кремъл превърна гласуването в скучна церемония дори по руски стандарти, като резултатите са предрешени. Единствената антивоенна партия, "Яблоко", беше изключена от избирателните листи. За много кандидати изобщо не си струва да полагат усилия за предизборна кампания.

Видеоклипове, в които се съобщава, че планираните дебати са отменени, защото никой не се е явил, се разпространиха из цяла Русия. На форум за млади кандидати и млади избиратели, на който присъствах в събота в Москва, никой от управляващата партия „Единна Русия“ не си направи труда да дойде. Малкото налични предизборни клипове са с нисък бюджет, включително един, в който Виктор Бут – прочутият търговец на оръжие, известен като „Търговецът на смъртта“ – е изобразен като бизнесмен, който се бори за оцеляване.

Въпреки това Кремъл разглежда изборите като начин за легитимиране на политиката си,

а много руснаци се подготвят за това, което правителството може да предприеме във военната, икономическата и политическата сфера след гласуването.

"Хората живеят за днес, защото никой не знае какво ще се случи утре", каза Алексей А. Венедиктоф, бивш главен редактор на "Ехо на Москва" – радиостанция, която беше забранена в първите дни на войната.

В проучване от юли, проведено от "Фондация за обществено мнение" – водеща държавна организация за проучвания на общественото мнение – почти 60 процента от руснаците заявиха, че хората около тях изпитват тревога, което е най-високият процент за последните четири години.

През същия месец руснаците са изтеглили повече пари от банките, отколкото през предходните шест години, заяви Тарас Скворцов, финансовият директор на държавната "Сбербанк", пред руското бизнес-информационно издание RBC. Много руснаци се страхуват също, че Кремъл ще засили ограниченията в интернет.

Извън предизборната кампания Кремъл и неговият апарат за връзки с обществеността актуализират посланията си. Устойчивият наратив за „бизнес както обикновено“ се променя. Сега руските власти признават, че много хора се борят и се страхуват — и твърдят, че решението е да се обединят около президента Владимир В. Путин и неговата война.

Две седмици преди изборите тълпа от руснаци, чийто брой Министерството на вътрешните работи оцени на 100 000, дефилира по широките булеварди на столицата зад останките на Дмитрий Донской, княз на Москва от 1359 г. до смъртта му през 1389 г. Донской е прославен с това, че е поведел руската армия към известната победа над монголската Златна орда през 1380 г.

Останките му бяха изкопани миналия месец в катакомбите на катедрала в Кремъл след това, което руските власти определиха като случайно откритие. Символиката беше очевидна: точно както Донской е преодолял всички препятствия, за да победи монголите, така и Русия ще победи „колективния Запад“, който днес подкрепя Украйна.

Същата вечер прокремълската пропагандистка Маргарита Симонян се появи като гост в най-популярното вечерно токшоу за новини в Русия и пое щафетата на Донской.

"Когато е страшно и трудно, когато моите деца – и не само моите – прекараха половината от лятото си, скрити в гардеробни в Сочи, хората се питат: "Можехме ли да се справим без това, просто да не го започваме?"," попита тя риторично, споменавайки черноморския курортен град, който Украйна многократно е атакувала.

Този наратив може да не намира отклик сред руснаците, които са се уморили от войната.

"Чувства се, сякаш върху теб има някакъв постоянен натиск", каза Ярослав, студент, след като присъства на събитие в централата на "Яблоко" – партията, която беше изключена от изборите.

21-годишният Ярослав сподели, че наскоро е получил електронна покана да се яви в военнокомандването. Когато наскоро влезе в московското метро, той си нахлузи качулката на суитшърта, надявайки се, че камерите за лицево разпознаване няма да го засекат.

Баща му, шофьор на тир за дълги разстояния, наскоро се е записал в армията, след като камионът му се е повредил и се е нуждаел от пари. Той каза, че баща му е бил изпратен на фронта, въпреки че няма военен опит.

Павел, 33-годишен, учител в Новосибирската област в Сибир, каза, че настроенията по отношение на войната са се променили значително в сравнение с преди една година.

"Фразата: "Кога ще свърши всичко това?" се появява в разговорите доста често", каза той. "Дори ако хората имат напълно различни възгледи за войната и различна степен на радикализъм, когато разговарят помежду си и разговорът затихне, често някой изрича точно тази фраза."

Той каза, че в селото му погребенията са станали толкова чести, че през последните две години ежегодното празнуване на Нова година - най-големият семеен празник за повечето руснаци, е било заменено от "траурни събития".