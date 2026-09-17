Поверия за празника на Вяра, Надежда, Любов и София на 17 септември

На 17 септември (четвъртък) Православната църква почита светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. По традиция за този светъл празник се приготвя вкусна трапеза с домашни ястия, а имен ден честват хиляди българи с имената Вяра, Надежда, Любов, София и техните производни.

За празника има три любопитни поверия:

Според народните традиции за празника се месят обредни хлябове, които се раздават заедно с плодове, характерни за сезона. Питките и плодовете се раздават за здраве, изобилие и късмет.

На този ден е хубаво всеки да прояви някакъв жест на милосърдие, гласи поверие. Ако направим добро на човек, изпаднал в беда, ще се радваме на късмет.

Друго народно поверие гласи, че на този ден гостенин не се връща, а се посреща с питка и плодове.

Източник: Поверия за Вяра, Надежда, Любов и София на 17 септември