Костадинов за мерките: Кражба от държавния бюджет

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов коментира предложените от страна на правителството мерки срещу високите цени на горивата и хранителните продукти. По-рано днес стана ясно, че уязвимите групи ще получат по 50 евро допълнителна помощ, а акцизът на пропан-бутан отпада.

“Това за мен е кражба от държавния бюджет и е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба”, коментира в кулоарите на парламента Костадинов.

Според него мярката е “абсурдна”, а единственото решение е намаляване на ДДС на горивата. “Така няма да има нужда от питане на Европейската комисия, с която се оправдава премиерът Румен Радев”, посочи Костадинов.

“Ако направите анализ на земеделския сектор, ще видите, че над 90% от субсидиите отиват в 800 юридически и физически лица, свързани едни с други, които не са милионери, а милиардери”, добави лидерът на “Възраждане”.

Той коментира, че предложението за акциза на пропан-брутан е лъжа. “Тепърва ще направим анализ, но ако става въпрос за намаляване с 44 евроцента, това означава, че субсидията е 30% върху един литър, което няма как да стане. На практика това елиминира акциза, а те това не го пишат”, каза Костадинов.

Народният представител каза, че предлагат проект за поправка на Конституцията, касаещ вписването на допълнителна алинея в чл. 6 на още две книжовни норми на българския език - "македонската книжовна норма и банатската книжовна норма".

“Днес поправката ще бъде изпратена до парламентарните групи, без ДПС със запитване дали биха я подкрепили”, обясни Костадинов.