Икономист: Най-ефективната мярка е помощта за обществения транспорт

Трима министри обявиха пакет от мерки на правителството заради високите цени на горивата и поскъпващия живот.

Те ще действат в рамките на три месеца. По 50 евро еднократна помощ ще получат хората от най-уязвимите групи - с доходи под линията на бедност.

Икономистът доц. д-р Щерьо Ножаров каза в "България сутрин", че преминаването на границата от 2 евро за литър дизел действа като инфлационен спусък.

"Ще накара производителите да обмислят повишаване на цената на хляба и др. Мерките са помощ за социално уязвими групи, помощ за земеделски производители и помощ за свързан с училища транспорт. Ще има облекчение, но всичко зависи от геополитическия риск, което не е под контрола на нашето правителство", заяви той.

"Ще бъдат подпомогнати около 500 хил. от регистрирани в КАТ 3,3 млн. автомобила. 1,6 млн. от тях са на дизел. Правителството не стимулира покупката на електромобили. Зависими сме от цената на дизела за транспортна мобилност", обясни доц. Ножаров.

Според него най-ефективната мярка е помощта за обществения транспорт.

Енергийният експерт Констанца Рангелова на свой ред заяви за Bulgaria ON AIR, че опцията да се подпомага използването на градския транспорт би била много добра мярка.

По думите ѝ предложените мерки са помощ към гражданите срещу целия инфлационен натиск.

"Премахваме акциза на пропан-бутана", съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

Двамата събеседници са на особено мнение, че намаляването на акциза би сработило по най-добрия начин. По-скоро такъв ход би могъл да създаде проблеми, смятат те.

Биодобавките със сигурност увеличават горивата. Тук идва елементът как продавачите на тези добавки ще приемат тази мярка. Най-вероятно мярката би могла да има почти мигновен ефект, анализира Рангелова.

Доц. Ножаров посочи, че големият риск е, че тези мерки много трудно се махат, приемат се за даденост.

"Никога не траят 3 месеца, в България опитът е 6 месеца. Това поддържа цените на бензиностанциите високи. Най-скъпата мярка е подпомагането на земеделските производители и трябва да подлежи на контрол", изтъкна той.

"Тук контролът е най-тежък. Такива са изискванията и европейските правила. Нотификацията е много тежка, мерките няма как да продължат повече от 6 месеца."

Рангелова отбеляза, че правителството ще трябва да се адаптира към променящите се цени на горивата на световните пазари и мерки да бъдат въвеждани само в моменти на криза.

Ще има елемент на облекчение, особено за уязвимите потребители и земеделците, на мнение е тя.