Какво се знае за двете жервти в кв. "Бояна"? Жената е била утвърден зъболекар

Няма следи от външна намеса при инцидента с два трупа в кв. "Бояна".

61-годишен мъж и неговата 61-годишна съпруга бяха намерени мъртви в дома си с прободни рани от нож. Сигналът е подаден на тел. 112 на 16 септември около 20:18 ч. от пациентка на убитата жена, която работела като стоматолог, съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков.

Пристигналите на място полицаи от 6-то РУ са установили, че имотът е заключен отвътре. „Използвали сме услугите на ключар, който чрез технически средства успява да разбие резето, с което вратата е била заключена отвътре, и да проникнем в жилището“, обясни Пелтеков. Вътре оперативната група се е сблъскала с труповете на двамата съпрузи.

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На този етап разследващите изключват версията за влизане на чужд човек с цел обир или нападение. „Няма признаци от външна намеса, предвид това, че жилището е било заключено от вътрешна страна на вратата и самите прозорци и другите възможни изходи към жилищата са били затворени от вътрешна страна“, заяви директорът на СДВР. По телата на двамата са намерени прободни рани от нож, което засилва хипотезата за битов инцидент или престъпление, извършено вътре в имота.

Относно евентуален мотив от ревност или ескалация на конфликт, Пелтеков коментира, че първоначалното наблюдение не дава такива детайли.

„Категорично нямаме постъпвали данни за домашно насилие в семейството“, допълни той. Според съседите двамата са водили умерен начин на живот. „Към момента данните са такива, че са били едно нормално семейство. Дори и да е имало някакви пререкания, те са в нормалните при всяко едно семейство с по-продължителен семеен живот.“

Убитата жена е била утвърден зъболекар с добра практика.

"Разполагала е с финансови средства, изкарвала е добри пари от тази дейност. За съпруга имаме информация, че не извършва трудова дейност", посочиха от МВР. Семейството наскоро се било върнало от гостуване в САЩ, където живее тяхната дъщеря заедно с внучето им.

Стоматоложката не се появила за предварително уговорен час с нейна пациентка на 16 септември от 18:00 ч. След като жената не отговаряла на телефонните си обаждания, нейната клиентка отишла директно пред къщата в „Бояна“ и алармирала полицията.

Предстоят допълнителни разпити на близки и съседи, както и съдебна-медицинска експертиза, която да установи точния механизъм на настъпването на смъртта и дали се касае за двойно убийство или за убийство, последвано от самоубийство.