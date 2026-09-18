Налице е нова политическа реалност, в която ГЕРБ ги няма никъде

Социологът на агенция “Мяра” Първан Сименов и политологът Димитър Ганев направиха очерк на кандидатите за президентските избори и политическите ходове на партиите.

Пред bTV политологът Димитър Ганев каза, че очакванията му са за обща демобилизация за изборите на 25 октомври, а това няма как да не се отрази на избирателната активност.

“Не забелязвам на терена да има кой знае какъв наказателен вот, имаме изразен фаворит в лицето на Илияна Йотова, а пък и ГЕРБ няма да участва на тези избори. Така че това вероятно ще са президентските избори с най-ниска активност”, каза още политологът.

Ганев прогнозира, че изборите ще бъдат в два тура. Според него случаите около Петрохан и помилванията едва ли ще променят драстично избирателната активност.

Политологът е категоричен, че в тази надпревара Йотова влиза с голямо предимство, най-вече заради тежестта на формациите, които я подкрепят, една от които е управляващата в момента партия.

Ниска избирателна активност

“Интересно е и друго нещо - ако балотажът е между Йотова и Гюров, как биха реагирали от ГЕРБ. Все още нямаме ясно послание от Борисов, а и се съмнявам, че ще има такова. Тук основният въпрос е кой от двамата кандидати ще успее да отправи по-точните послания към избирателите на ГЕРБ“, коментира Ганев.

Социологът Първан Симеонов също е на мнение, че едва ли избирателната активност ще бъде висока. Експертът е на мнение, че електоратът на ГЕРБ трудно би гласувал в “такава ситуация”.

“Не виждам налице някакъв грамаден стимул за гласуване. Тенденцията винаги е била за по-ниска избирателна активност на президентските избори. На тези очаквам приблизително два милиона избиратели“, прогнозира Симеонов.

По думите му към днешна дата Илияна Йотова има най-големи шансове да спечели вота, но предупреди, че именно изборите за президент най-често поднасят изненади.

Отсъствието на ГЕРБ

Относно отсъствието на ГЕРБ от надпреварата за “Дондуков“ 2 социологът посочи, че “когато си бил основна политическа сила в страната и не можеш да намериш кандидат, това е опасна фаза“.

“Истинският тест за ГЕРБ ще бъдат местните избори. Но щом пропускат президентските избори, не съм сигурен колко добре работят за местните“, добави Симеонов.

Според него съществува риск неучастието на ГЕРБ на вота за президент да демобилизира местните структури на партията и да я постави в неизгодна позиция преди местните избори, които “по принцип са им силни“.

Симеонов подчерта, че местните избори няма да са толкова предрешени. “Основните кметове на ГЕРБ не са точно толкова лоялни, колкото бяха преди“, добави социологът.

По отношение на президентските избори той заяви, че те са очертали новата политическа реалност, при която от едната страна е “Прогресивна България“, от друга е ПП-ДБ, а ГЕРБ ги няма.

При победа на Илияна Йотова на изборите за президент, смята Симеонов, “Прогресивна България“ ще се прелегитимира и ще получи своеобразен кредит на доверие за предстоящия есенно-зимен сезон, когато се очаква да бъде гласуван проектобюджетът за 2027 година.