Велева сезира прокуратурата за съучастие на Терзиев, Денков, Сандов и Безуханова в дейността на Калушев

Сезирам Прокуратурата на Република България да установи съучастие на Васил Терзиев, Николай Денков, Борислав Сандов и Саша Безуханова в дейността на Ивайло Калушев и групата му. Това заяви журналистът Валерия Велева, цитирана от "Епицентър", чийто главен редактор е.

Тя публикува пълният текст на сигнала:

"Вече девет месеца българското общество е разтърсено от трагедията на „Петрохан–Околчица“, която завърши с шест трупа. Престъплението шокира всички, а последвалите разкрития за групата на Ивайло Калушев показват огромна трагедия, стигаща до актове на насилие и безумие, до израждане на човешки отношения, до посегателства върху деца и злоупотреба с живота им. От данните на разследването става ясно, че държавата е капитулирала пред едно фалшиво зелено НПО, че институции са го легитимирали и финансирали, а овластени политици са подпомагали неговата дейност.

От изнесената фактология става дума за неправителствено сдружение, което подписва рамково споразумение с държавата, търговско дружество, през което минават значителни финансови средства, посещения на публични лица в хижа „Петрохан“, разговори между овластени и Калушев за нови охранителни функции и постигане на „финансов просперитет и благосъстояние“.

На основание чл. 208 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс, във връзка с правомощията на прокуратурата по чл. 127 от Конституцията на Република България и чл. 145 от Закона за съдебната власт, Ви сезирам с настоящия сигнал за данни, които сочат на възможно извършване на престъпления от общ характер, както и за евентуални нарушения и бездействия на длъжностни лица, които следва да бъдат проверени по компетентност.

Съгласно чл. 208 НПК информацията за извършено престъпление представлява законен повод за започване на наказателно производство, а при наличие на достатъчно данни за извършено престъпление се прилага редът по чл. 209 НПК. Същевременно чл. 145 ЗСВ предоставя на прокурора правомощия да извършва проверки и да изисква необходимите документи, сведения и обяснения с оглед установяване на относимите факти и обстоятелства.

С оглед характера на изложените по-долу данни, включително данни за възможни престъпления, финансови операции, използване на публични средства, действия или бездействия на длъжностни лица, както и данни за възможно засягане на права и законни интереси на деца, моля настоящият сигнал да бъде разгледан като официално сезиране на прокуратурата и да бъде извършена проверка по компетентност на:

- Васил Терзиев, кмет на София, за това, че с безкритичност, нехайност или лековерие към дейността на Калушев и хората му е предоставил значителна сума средства, с които фактически финансира „индивид с тежка патология на сексуалното влечение – преференциална педофилия“, по заключението на експертизата. От експертизата става ясно, че разследващите разполагат с видеозаписи от многократни посещения на Терзиев в хижа „Петрохан“ и дори негови нощувки там. Обществото трябва да знае какво е видял, какво е правил, пред какво си е затворил очите. Стана ясно, че са декриптирани чатове на Терзиев с Калушев, в които двамата са обсъждали вариант, при който групата „рейнджъри“ да поеме охраната на природен парк „Витоша“ – нещо само по себе си незаконно и скандално. Коментирали са сумата от 300 000 лева, която се е видяла малка на Калушев и затова Терзиев обещава парите да бъдат взети от „друг бюджет“, което предполага публични средства. Всичко това навява на мисълта, че кметът на София е бил повече от близък с Калушев и е представил служебното си положение в услуга на сектата, както я определят експертите.

- Николай Денков, настоящ депутат, за това, че в последната си седмица като министър на образованието издава разрешителното за регистрация на частното средно училище „Космос“ (удостоверение № 323, 22 юли 2022 г.), където убитият 16-годишен Александър се е водел ученик, но фактически е отсъствал от учебния процес. Заслужава да се отбележи фактът, че регистрацията на „Космос“ става по време на правителството на Кирил Петков, чийто баща Петко Петков е бил в близки отношения с Ивайло Калушев, според данните от експертизата. Последвалата проверка на МОН установява липса на нужните квалификации у преподавателите, имитиране на изпити, липса на документи за самостоятелна форма на обучение и прикриване на стотици отсъствия.

- Саша Константинова Безуханова, бизнесмен. Анализът на банковата сметка показва, че след получените от нея дарения, съответно на 09.05.2022 г. в размер на 31 719 лв. и на 13.08.2025 г. в размер на 15 971 лв., същите са били наредени в рамките на до един ден на фирма „ТЕМПЕКС“ ЕООД по основание „фактури“. Фирмата се занимава с климатични инсталации и софтуер. Какво е прикривано чрез този трансфер?

-Какво е съучастието на държавни институции, тъй като през банковите сметки на Ивайло Калушев са преминали близо 4 милиона лева, а това е човек, който няма нито един ден в трудовата книжка, тоест няма трудови доходи. Как е събрал тези милиони, включително и от държавни фирми?

Моля да се установи още:

Какви са действията на компетентните органи след излизането на Доклада, изготвен от комисия от дирекция „Инспекторат“ на МВР на 16 февруари 2026 г., по проверките на сдружението на Калушев и има ли подведени под отговорност. В доклада си са визирани четири сигнала срещу дейността на сдружението на Калушев – НАКЗТ, и на свързани с него лица за периода от 2022 година до февруари 2026 година.

- Първият сигнал е за нарушения при сключването на рамковото споразумение между МОСВ и „Националната агенция за контрол на защитените територии“.

- Вторият сигнал е от бабата и дядото на 8-годишния Леон, които твърдят, че внукът им е в опасност, защото е даден от родителите си за отглеждане в хижата в Петрохан.

- Третият сигнал е от анонимен източник за съществуването на религиозна група, тясно свързана с будизма, чийто лидер Ивайло Калушев осъществява блудствени действия с малолетни и непълнолетни – в сигнала се твърди също така, че Калушев разполага със снимки с порнографско съдържание.

- Четвъртият е от туристи, които са заплашвани от петима мъже на моторни шейни в района, които се представили за „Петрохански патрул рейнджъри“.

Във връзка със сигналите и доклада на МВР има ли разследване срещу бившия министър Борислав Сандов за нарушенията при сключване на споразумението между МОСВ и НАКЗТ? Ако да – докъде е стигнало, ако не – защо не е направено?

Има ли прикриване или неглижиране от държавни институции на незаконосъобразните действия на групата на Калушев в посочения в доклада период?

С оглед изложеното моля прокуратурата да провери дали посочените обстоятелства представляват законен повод и съдържат достатъчно данни за извършено престъпление по смисъла на НПК, включително по отношение на евентуално участие на длъжностни лица, подпомагане, прикриване или неизпълнение на служебни задължения.

Моля да бъдат проверени всички релевантни документи и финансови операции, включително произходът и движението на посочените средства, договорите и споразуменията с държавни институции, предоставеното публично финансиране, действията на длъжностните лица, както и данните, съдържащи се в посочената комплексна експертиза и доклада на дирекция „Инспекторат“ на МВР.

Моля също така да бъде установено дали по всеки от четирите сигнала, посочени в доклада на МВР, са извършени проверки, какви са резултатите от тях, образувани ли са преписки или досъдебни производства и, ако са били прекратени или отказано е образуването на досъдебно производство, на какво правно основание е сторено това.

При установяване на данни за извършено престъпление моля да бъдат предприети действията, предвидени в НПК, включително образуване на досъдебно производство, когато са налице законовите предпоставки, както и да бъдат проверени действията и бездействията на всички длъжностни лица, за които съществуват данни, че са разполагали с информация за нарушения или престъпления и не са предприели действия в рамките на своите правомощия.

Моля проверката да обхване и въпроса дали след получаването на сигналите и изготвянето на доклада на МВР са предприети своевременни и достатъчни действия за предотвратяване на последващи нарушения и за защита на потенциално застрашени лица, особено когато изложените данни касаят деца и непълнолетни.

Предвид публичния интерес и тежестта на изложените обстоятелства моля да бъде извършена проверка, която да установи не само евентуалните преки извършители на престъпления, но и всички лица, които евентуално са подпомагали, улеснявали, прикривали или по друг начин са допринесли за осъществяването или продължаването на противоправна дейност.

Моля за резултатите от проверката и за предприетите действия да бъда уведомена по установения в закона ред.

Всеки трябва да си понесе вината, за действията и бездействието.

Пред Злото трябва да сме безпощадни."