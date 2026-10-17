Психолог: Поколенията Z и Алфа все по-трудно общуват лице в лице

За поколенията Z и Алфа всичко се случва в дигиталната среда. По този начин те общуват дори с по-възрастни, включително и в работна среда.

Според психологът Елена Енева забравяме как да комуникираме истински.

“Нашите мозъци са като мускулите ни. Което тренираме, то се развива и укрепва. Мозъкът постепенно си орязва излишните връзки и се фокусира към важното в момента. И Gen Z, и поколението Алфа обичат да си общуват писмено, а не лице в лице, защото лице в лице е доста изморително и изисква повече внимание и енергия", каза психологът в съботното издание на "България сутрин".

"Една от реакциите на "небезопасно" е да избягам и да се скрия. Зад екрана на телефона или лаптопа сме скрити и в безопасност", добави Енева.

Психологът обърна внимание и на друга вродена човешка потребност - да сме част от група.

"Този стремеж си остава, но е пречупен през призмата на съвремието. Вече е заместваща група хора, които "може би се вълнуват от мен и ще се погрижат за мен". Истинската потребност всъщност остава незадоволена. Илюзия е, че сме част от група, защото не можем да сме си истински близки с толкова хора", обясни психологът пред Bulgaria ON AIR.

Ако не общуваме с хора на живо, не можем да очакваме на имаме социални умения, изтъкна психологът.

"При най-малката неудовлетвореност от отговора на другия го блокирам във всички социални мрежи и начини на комуникация. Това не унищожава желанието този човек да стигне до мен", даде пример Енева за реактивните действия на младите.

Тези две поколения все повече се опитват инженерно да пресъздават средата си, на мнение е психологът.

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