Gen Z и парите: Всичко е дигитално, младите трудно преценяват риска

Поколението Z израсна със смартфони и социални мрежи по време на COVID-19. Затварянията на икономиката остави младежите без нормален учебен процес и традиционни срещи.

Според финансовият анализатор Симона Ковачки към днешна дата това е една широка група от хора, които вече са млади професионалисти - говори за група с долна граница 14-годишни и горна до около 29 години.

“Това е новото поколение, на технологиите. За тях е естествен дигиталният начин на боравене с парите", каза финансовият анализатор в студиото на “България сутрин".

Невидимите пари и импулсивните покупки

Ковачки е на мнение, че Gen Z е свикнало да получава заплащането си основно онлайн по банковата си сметка, съответно няма връзка с физическите пари. Финансовият анализатор добавя, че младото поколение вижда едни числа в банковото приложение и за тях е много по-лесо да направят неразумна покупка.

"За тях е въпрос на едно кликване в мобилното приложение, за да си закупят нещо. Криптовалутите представляват толкова голям интерес за поколението Gen Z, защото то е част от технологичния напредък", обясни Ковачки пред Bulgaria ON AIR.

Финансовата грамотност

Експертът цитира проучвания от ЕК, според които около 18% от пълнолетните граждани на ЕС имат високо ниво на финансова грамотност.

"За България този процент е около 15. По наши наблюдения младите хора имат изключително силен интерес, дори финансовата грамотност в момента е тенденция сред младите. Много се говори по темата, отговорено говорят за парите, за всякакви проблеми, свързани с парите. Темата е актуална и в социалните мрежи, появяват се т.нар. финансови инфлуенсъри", посочи още Ковачки.

"Поколението Z е доста отворено към работа със специалисти - финансови консултанти, кредитни консултанти. Доста чете по темата. Те са принудени да се развиват и живеят в среда, в която постоянно им се предлага нещо. Това поколение трудно оценява риска. Финансовото образование трябва да бъде задължително", смята Ковачки.

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