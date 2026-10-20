Потребители: Ограничаваме пазара, купуваме най-важното

Надценки до 135% върху цената на млечните продукти в големите търговски вериги е установила Комисията за защита на потребителите. Добавената стойност върху крайната цена е с 23% над средно европейските цени.

Освен цените на дребно, от утре започват съвместни проверки с приходната агенция и агенцията по храните.

По данни на КЗП сиренето се продава средно с 95% надценка, което прави цената му непосилна за част от потребителите.

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"Ограничаваме ги, невинаги купуваме млечни продукти. Което е необходимо от първа необходимост, това взимаме", сподели Радка Христова.

"Пътувам много и мога да сравня цените. В съседна Гърция, както и в Румъния и Италия, същите продукти са наполовина по-евтини", посочи Росица.

Част от производителите предлагат продукцията си сами, за да не търпят загуби.

"При нас сиренето е около 10 евро за килограм, което си отговаря на себестойността. Хората са много разочаровани от големите вериги, идват при нас, пробват продукти и пак се завръщат", коментира продавач-консултантът Даниела.

Проверките на този етап са насочени само към големите вериги за хранителни стоки и определени групи продукти.

"Нормалните надценки в Европа, в страните членки на ЕС, в Германия са между 15% и 25% надценка. В Австрия - 25–30%, във Франция - около 25% надценка. Разликата в търговските надценки на сходни продукти от една и съща продуктова категория, разликата в надценките над 10% е абсолютно забранена нелоялна търговска практика", заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова.

Търговците за проверките

Според Сдружението за модерна търговия Комисията за защита на потребителите не може да регулира надценките и изнесените данни са некоректни.

"Коректно е да се отбележи, че "надценка" е различно понятие от "брутен марж". Брутният марж в търговията на дребно с хранителни стоки в България е относим към този в държави като Франция например. Нито "надценка", нито "брутен марж" означават чиста печалба за търговеца. Печалбите в България са съизмерими със средното за ЕС и са на нива като в Германия".

Ако установените от Комисията нарушения бъдат доказани, се предвиждат санкции между 50 до 135 млн. евро.

От сряда започват проверки и в складовете на търговските вериги, в които ще се включат НАП и БАБХ.