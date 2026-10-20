Пентагонът планира до 175 000 ракети против дронове за 7 години

"Системата за високоточно поразяване" (Advanced Precision Kill Weapon System – APKWS) не е нова ракета, а допълнителен модул към съществуваща такава. Тя е предназначена за поразяване на дронове и други заплахи на много по-ниска цена в сравнение със специализираните ракети-прехващачи. Министерството на отбраната на САЩ обяви ново рамково споразумение с компанията BAE Systems за значително увеличаване на производството на APKWS. Споразумението предвижда придобиването на до 25 000 модула за насочване APKWS годишно за период до седем години, като са заложени и механизми за увеличаване на годишното производство до 35 000 броя в случай на криза. Конгресът все още трябва да одобри споразумението и да осигури необходимото финансиране, но това разширяване отразява нарастващото търсене от страна на въоръжените сили на достъпни оръжия, способни да прехващат дронове. Министерството на отбраната се надява, че APKWS ще предложи именно това – сравнително евтина алтернатива на по-големите и по-сложни управляеми ракети-прехващачи, пише за TNI Харисън Кас, журналист и юрист.

Стойността на договора в долари все още не е уточнена.

APKWS е система за високоточно насочване, разработена от британската многонационална аерокосмическа компания BAE Systems за използване с неуправляемата ракета Hydra 70. Вместо да създават изцяло нова ракета, инженерите са разработили модулен блок за насочване, който се поставя между бойната глава на Hydra 70 и нейния ракетен двигател. Модернизираната ракета Hydra 70 вече се състои от три основни части: бойна глава и взривател в предната част, ракетен двигател в задната част и модул за насочване APKWS в средата. Последният коригира траекторията на ракетата въз основа на данни от лазерен целеуказател, превръщайки я на практика във високоточен боеприпас. За насочване APKWS използва система, наречена "разпределена апертура за полуактивно лазерно самонасочване" (Distributed Aperture Semi-Active Laser Seeker – DASALS). За разлика от конвенционалните ракети с лазерно насочване, чиито сензори са разположени в носовата част, при APKWS сензорите са разпределени по четирите малки крила на ракетата, които се разгръщат от средната ѝ секция след изстрелване. Всяко крило съдържа лазерен сензор, който засича отразената лазерна енергия, докато отделна система за целеуказване осветява набелязаната цел с кодиран лазерен лъч. Лазерното целеуказване може да се осъществява от летателен апарат, дрон или наземна система. APKWS засича отразения сигнал и коригира траекторията си към набелязаната цел, докато подвижни управляващи повърхности извършват корекции на курса по време на полета. Системата не е безпогрешна, както признават от BAE Systems; за ефективната ѝ работа са необходими прецизно лазерно целеуказване и благоприятни условия, като при лошо време или лоша видимост тя може да не функционира правилно. Предимството обаче е, че възможността за прецизно насочване може да бъде добавена, без да се налага промяна в конструкцията на двигателната установка или бойната глава на ракетата Hydra 70, което води до значителни икономии на средства.

APKWS като средство за прехващане на дронове

Макар първоначално да е разработена за поразяване на наземни цели – като превозни средства и укрепени позиции – APKWS намира своето място в една разрастваща се ниша: като оръжие за борба с безпилотни летателни апарати (БЛА). Тази адаптация е продиктувана от масовото навлизане на евтини ударни дронове в съвременните конфликти. Използването на специализирани зенитни ракети – често струващи милиони долари всяка – за унищожаване на евтини дронове създава крайно неблагоприятен дисбаланс в разходите. APKWS цели да компенсира този дисбаланс, предлагайки сравнително евтин способ за прехващане на приближаващи дронове.

Новото споразумение на Пентагона има за цел да осигури предвидимо, многогодишно търсене на модули за насочване за системата APKWS. При обем от 25 000 броя годишно, за седемгодишния период на договора ще бъдат доставени общо 175 000 такива модула. Споразумението предвижда и възможност за увеличаване на обема до 35 000 броя – било то поради повишено търсене вследствие на нов военен конфликт, или поради нарастващ обем на продажбите за чуждестранни клиенти. Макар самото споразумение да не гарантира извършването на тези покупки, това не е и необходимо; търсенето на достъпни средства за борба с дронове практически гарантира, че ракетите, оборудвани с APKWS, ще бъдат силно търсени в световен мащаб.

За разлика от обичайния подход на Министерството на отбраната на САЩ, при който поръчките се планират на годишна база, новата инициатива за създаване на предвидимо, многогодишно търсене ще позволи на BAE Systems да разшири производствения си капацитет, да наеме допълнителен персонал и да поръча необходимите компоненти предварително. Като цяло, обявеното споразумение отразява по-широки опасения относно поддържането на достатъчни запаси от ракети прехващачи по време на продължителни конфликти – тревога, която стана особено осезаема след операция Epic Fury, по време на която САЩ изразходваха стотици единици критично важни боеприпаси.