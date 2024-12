Популярната японска принцеса Аико става на 23 години

Популярната японска принцеса Аико навърши 23 години в неделя. Кралската особа поема повече официални задължения, въпреки че бъдещето й в императорското семейство остава под въпрос.

Аико, единственото дете на император Нарухито и императрица Масако, завърши университет по-рано тази година и оттогава участва в официални задължения и дворцови ритуали, докато работи в Обществото на Червения кръст, според Агенцията на императорското домакинство.

Но японският закон изисква от нея да се откаже от кралския си статут и да напусне семейството, ако се омъжи извън императорското семейство, съобщава AP.

По-голямата част от обществеността в Япония подкрепя промяната на закона, за да й позволи да остане кралска особа и да стане император, но консерваторите в управляващата партия настояват наследяването да се запази само от мъже. Бързо намаляващото японско императорско семейство има само 16 члена, включително четирима мъже.

Аико ще отбележи рождения си ден с родителите си в императорския дворец в Токио. По повод празника от императорския двор пуснаха няколко кадъра на принцесата, на една от които е застанала до дърво от райска ябълка в дворцовата градина.

Друга я показа, че държи парчета традиционна ръчно изработена хартия уаши, които е направила на семинар по време на първото си самостоятелно официално пътуване през октомври до Националния спортен фестивал в югозападната префектура Сага на Япония.

Законът за императорския дом от 1947 г., който до голяма степен запазва консервативните предвоенни семейни ценности, позволява само на мъже да заемат трона и принуждава кралските жени, които се женят извън семейството, да се откажат от статута си. Със само един млад член от мъжки пол това излага на опасност оцеляването на 2000-годишната монархия.

Най-младият мъжки член на императорското семейство, принц Хисахито - 18-годишният братовчед на Айко - в момента е последният явен наследник, което представлява сериозен проблем за системата.

