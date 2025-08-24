Шапката "Тръмп 2028" е на рафта в Белия дом: Ще се кандидатира ли президентът отново?

След като Доналд Тръмп беше домакин на украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом тази седмица, с цел да се ускорят мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна, един детайл привлече вниманието на интернет... Снимки разкриха, че Тръмп е създал собствен магазин за подаръци в ъгъла на Западното крило, за да може по-добре да продава стоките си от бранда MAGA.

Концепцията не е нова, тъй като Белият дом има официален магазин за подаръци за посетители от 1950 г. Кътът на Тръмп от MAGA обаче е ново допълнение.

Преди това Тръмп беше видян да показва колекцията си на президента на Азербайджан Илхам Алиев, който беше в САЩ по-рано този месец, за да подпише споразумение с арменския лидер за прекратяване на десетилетния им конфликт.

Проницателните потребители на социалните мрежи забелязаха копчета за ръкавели, шалове, бутилки за вода и още червени шапки – включително една с надпис „Тръмп беше прав за всичко“ и „Тръмп 2028“.

Стаята със стоки стана популярна, след като помощникът на Тръмп, Марго Мартин, сподели снимка на президента, гордо показващ стената пред световните лидери тази седмица, дори показвайки шапка „Още 4 години“ на Зеленски и френския президент Еманюел Макрон.

От снимките не става ясно какви са били реакциите на Зеленски и Макрон към магазина MAGA и стоките в него, но интернет бързо се включи...

Онлайн реакциите нарекоха хода „отвъд безвкусен“, „смущаващ“ и един потребител на X коментира: „Представете си, ако Чърчил отиде в САЩ по време на Втората световна война, опитвайки се да се защити от общ противник... И спират за почивка, за да разглеждат сувенири!“

Друг потребител предложи лидерите да получат 10% отстъпка...

Освен шегите и критиките, артикулите все още накараха хората да се чудят дали това е ясен знак, че Тръмп обмисля кандидатиране за трети мандат. В края на краищата, Тръмп беше чут да казва на Алиев, докато размахваше шапката „Тръмп 2028“, че „всички искат да се кандидатирам, включително и ние“.

Това остави някои от неговите поддръжници едновременно развълнувани и объркани, както и много мразещи Тръмп, притеснени, тъй като Тръмп промени позицията си по въпроса. Въпреки че 22-рата поправка на Конституцията на САЩ не позволява на никого да служи като президент повече от два мандата (което означава, че Тръмп няма да има право да се кандидатира отново на следващите избори), Тръмп заяви през март, че има „методи“ за преодоляване на конституционното ограничение.

След това, през май, той каза пред NBC News, че не търси трети мандат:

„Искам да имам четири страхотни години и да ги предам на някого, в идеалния случай на велик републиканец, велик републиканец, който да ги проведе напред“, каза той, предполагайки, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио биха могли да бъдат потенциални наследници.

Е, намерението му все пак не е новост, тъй като уебсайтът на Trump Store продава шапките от април (за 50 долара за брой - 43 евро - с описание на продукта „Направете изявление с тази шапка „Произведено в Америка“ с надпис „Тръмп 2028 (Пренапишете правилата)“.

Синът на президента, Ерик, дори беше сниман да носи шапката, която включваше посланието: „Бъдещето изглежда светло!“

Светло за някои, но конституционно сложно, ако вземете предвид политическите тънкости.

Изменението на конституцията би изисквало мнозинство от две трети от одобрението както в Камарата на представителите, така и в Сената, както и одобрение от три четвърти от правителствата на страната на щатско ниво.

Републиканската партия на Тръмп контролира и двете камари на Конгреса, но няма необходимото мнозинство.

Много поддръжници на Тръмп често споменават Франклин Д. Рузвелт, който е избиран четири пъти (и умира три месеца след началото на четвъртия си мандат, през април 1945 г.). Работата е там, че ограничението от два мандата за президентите на САЩ не е било записано в закона по това време, а продължителното пребиваване на Рузвелт в Белия дом доведе до приемането на закона в 22-рата поправка през 1951 г.

Други твърдят, че вратичките за завръщането на Тръмп съществуват, като твърдят, че 22-рата поправка само изрично забранява на някого да бъде „избран“ за повече от два президентски мандата и не споменава „наследяване“. Следователно, Тръмп би могъл да бъде кандидат за вицепрезидент на друг кандидат на изборите през 2028 г. и ако той спечели и кандидатът незабавно подаде оставка, Тръмп се завръща чрез наследяване.

Поставя шоуто в перспектива, нали?

След това има и такива, които подкрепят аргумента, че досега той „няма последователен мандат“, тъй като Тръмп спечели през 2016 г., загуби през 2020 г. и спечели отново през 2024 г., той има право да се кандидатира отново през 2028 г.

В момента всичко е предположение, но сигурно е, че шапките „Тръмп 2028“ са пореден пример за това как Тръмп е търговец, тъй като никога не се е страхувал от маркетингова възможност, независимо колко груба или петнеща доверието.

Независимо дали става въпрос за продажба на библии, сребърни монети („ЕДИНСТВЕНАТА ОФИЦИАЛНА монета, проектирана от мен“), луксозни часовници (от TheBestWatchesOnEarth LLC), борса за криптовалути („Прегръщаме бъдещето с криптовалутите и оставяме бавното и остаряло минало с големи банки зад нас“) и китари Gibson, които водят до писма за прекратяване и въздържане, огромното количество стоки е потресаващо и е определено от някои като „отвъд пародията“.

В края на изборния цикъл миналата година Тръмп дори обедини залога с атака от артикули, рекламирани от Тръмп. Нямаше прецедент за това ниво на монетизация на изборите, като по това време The New York Times заяви, че продажбите на брандирани стоки на Тръмп са част от „изключително усилие да смеси личните си финанси с опита си да се върне на политическа власт“.

Според Forbes, Тръмп е можел да спечели до 315 милиона долара от криптовалутата „$TRUMP“ от пускането ѝ през януари, а според последния доклад за финансово разкриване на Тръмп, той е спечелил 57 355 532 долара от дела си в платформата за криптовалути World Liberty Financial, 2,8 милиона долара от „Trump Watches“ и 3 милиона долара от книгата си за кафе „Save America“.

И това никога не спира. Най-новото допълнение на Тръмп към личната му линия стоки? Марков парфюм и одеколон, които ще ви струват 249 долара (211 евро) - аромат, който беше етикетиран като „твърде смущаващ за думи“.

И все пак, ако оставим настрана смущаващите бизнес начинания, докато мърчандайз кътът на Тръмп в Западното крило стои, можете да се обзаложите, че съмненията относно това дали той ще може да напусне Белия дом в края на втория си мандат - на зрялата възраст от 82 години, ще продължат да витаят.

Ако откаже да се поклони грациозно (и конституционно) и да не излезе през магазина за подаръци, той е подготвил мърчандайз.