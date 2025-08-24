Аятолах Хаменей: Иран няма да се преклони пред САЩ

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей призова за обединен национален фронт срещу „опитите на САЩ да подчинят ислямската република“.

Изявлението беше направено в джамия в столицата Техеран и публикувано на официалния уебсайт на Хаменей. То идва два месеца след прекратяването на военните действия между Иран и неговия заклет враг Израел във война, в която САЩ се включиха за кратко, и в момент, когато Техеран води преговори със световните сили относно ядрената си програма.

Редките израелски и американски атаки през юни, които бяха насочени към ключови ядрени обекти и предизвикаха ирански ответни мерки, имаха за цел да дестабилизират ислямската република, заяви Хаменей.

Той каза, че ден след като "Иран беше атакуван" от Израел в началото на войната, „американски агенти“ са се срещнали в Европа, "за да обсъдят кое правителство трябва да управлява Иран след Ислямската република".

Хаменей посочи, че в крайна сметка САЩ се стремят да направят Иран „послушен“, предаде АФП.

Според него страната е излязла по-силна от 12-дневната война през юни – най-интензивната пряка конфронтация в историята с основните ѝ врагове Израел и САЩ. „Иранският народ, като застана твърдо на страната на въоръжените сили, правителството и системата, нанесе силен удар“ на враговете си, подчерта Хаменей.

Върховният лидер, който има последната дума по държавните дела, също така предупреди за вътрешни разделения, които „се подклаждат“ от чужди сили.

"Пътят напред за врага е да създаде раздор" в Иран, каза той, обвинявайки "агентите на Америка и ционистския режим" – визирайки на Израел – за опитите да се посее раздор.

Отношенията между Техеран и Вашингтон бяха прекъснати след Ислямската революция през 1979 г. и последвалата криза със заложниците в американското посолство. Оттогава Вашингтон наложи поредица от санкции срещу Техеран, най-скоро заради ядрената му програма.

САЩ и техните съюзници обвиняват Иран, че се стреми да придобие ядрени оръжия. Техеран многократно е отхвърлял това твърдение, припомня БГНЕС.