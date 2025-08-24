IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нумерологична прогноза за 25 - 31 август

24.08.2025 | 23:00 ч. Обновена: 25.08.2025 | 01:56 ч. 0
Какво ви очаква според рождената ви дата, без значение от месеца, в който сте родени, вижте в нумерологичната прогноза за 25 - 31 август.

Родените на 1, 10, 19 и 28-о число на всеки месец  

Промени и бърз ритъм! Такива ще бъдат последните дни на август. Може да осъществите важни нови контакти и ще имате възможност да покажете талантите си. Ще имате време както за работа, така и за забавления. Енергията ще ви стига за всичко, стига да не се нагърбвате с чужди задължения. В работата внимавайте с флиртовете. 

Родените на 2, 11, 20 и 29-о число на всеки месец

Тази седмица животът ви ще се движи напред и много бързо. Ситуации, които са били в задънена улица, сега ще имат нова енергия. Опитайте се да погледнете на нещата от друга гледна точка в този момент. Вижте голямата картина и не се увличайте по дребни детайли. Бъдете отворени за нови места, хора и преживявания. Неочаквани събития ще направят живота ви вълнуващ. 

Източник: Седмична нумерологична прогноза за 25 - 31 август

