Захарова: Каспийската „петица“ има потенциал за сътрудничество

Идеята за форума се ражда през 2014 г.

23.08.2025 | 02:30 ч. Обновена: 23.08.2025 | 02:55 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Каспийската „петица“ (Русия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) има голям потенциал за развитие на сътрудничеството в икономиката и културата. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова.

„Днес Каспийско море представлява широко поле за сътрудничество в целия спектър от икономически, търговски, културни, хуманитарни и други връзки“, каза Захарова във видеообръщение към участниците в Каспийския медиен форум.

Според Захарова, пред страните от региона стоят много въпроси, проблеми и предизвикателства – „като се започне от задълбочаването и запазването на крехката екология на водоема, завършвайки с реализирането на неговия транзитен и транспортен потенциал“.

„Всичко това диктува необходимостта от по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството в рамките на каспийската „петица“, каза тя.

В тази връзка официалният представител на Министерството на външните работи припомни думите на ръководителя на руското дипломатическо ведомство Сергей Лавров, че „каспийското сътрудничество набра добър импулс и достига нови висоти“, а „разширяването на взаимодействието в Каспийския регион има за цел да помогне за укрепване на сътрудничеството между регионите на петте страни“.

Натрупаният през цялото това време опит от междурегионалното сътрудничество е изключително важен и полезен, подчерта Захарова.

Идеята за форума се ражда през 2014 г. на срещата на върха на „петте“ страни от Каспийско море.

Тагове:

Захарова Русия Каспийски регион форум
Свят
Водещи
