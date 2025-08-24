IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Домашни средства при болки в корема

Пийте чай от мента

24.08.2025 | 22:45 ч.
Стомашните неразположения са много често срещани през лятото. С какво можете да ги облекчите?

Мента 

Ментолът в листата на ментата е естествен аналгетик или обезболяващо средство. Проучване от 2020 г. при хора със синдром на раздразнените черва (СРЧ) установило, че маслото от мента, освобождаващо се в тънките черва, значително намалява коремната болка и дискомфорт, както и тежестта на СРЧ. Приготвянето на чаша чай от мента може да облекчи болките и неразположението. 

Диета BRAT 

Диетата е съкращение от банани (bananas) ориз (rice) ябълково пюре (apple puree) препечен хляб (toast). Може да помогне за успокояване на разстроен стомах и да компенсира ефектите от гадене или диария. BRAT има храни с ниско съдържание на фибри и високо съдържание на свързващи вещества. Нито една от тези храни не съдържа сол или подправки, които могат допълнително да влошат симптомите. Тези леки храни са предпочитан избор, когато не ви се яде, но все пак трябва да ядете нещо. 

Източник: 6 домашни средства за болки в корема

