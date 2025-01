Тръмп поиска епископът, който го помоли за милост за ЛГБТИ хората, да се извини ВИДЕО

Епископът, който влезе под кожата на Доналд Тръмп, молейки го да прояви милост към мигрантите и ЛГБТИ обществото, му предаде още едно послание, часове преди президентът да поиска тя да се извини.

След момент, който стана популярен във всички социални мрежи, преподобният Мариан Бъде даде интервю за CNN, за да обясни решението си да се обърне директно към Тръмп по време на Национална молитвена служба. Тя каза, че въпреки че президентът е критикувал представянето й, реакцията на Тръмп след това е можела да бъде по-лоша.

Говорейки във Вашингтонската национална катедрала във вторник сутринта, Бъде каза: „В името на нашия Бог, моля ви да се смилите над хората в нашата страна, които сега са уплашени. Има гейове, лесбийки и транссексуални деца в демократични, републикански и независими семейства. Някои се страхуват за живота си."

Тя също се коментира и плановете на Тръмп за масови депортации.

„По-голямата част от имигрантите не са престъпници“, каза тя. „Мога ли да ви помоля да проявите милост, г-н президент, към онези в нашите общности, чиито деца се страхуват, че родителите им ще бъдат отнети.“

Тръмп, когато първоначално го попитаха по-късно как му се е сторила службата, измърмори, че „не смята, че това е била добра служба“. Той добави: „Те биха могли да се справят много по-добре.“

По CNN Бъд каза на водещата Ерин Бърнет, че „напомня на всички ни, че хората, които са уплашени в нашата страна, двете групи хора, които споменах, са наши събратя и че те са били изобразявани във всички политически кампании в най-суровата светлина.“

Когато беше помолена да отговори на реакцията на Тръмп, Бъде се съгласи с Бърнет, че тя е „заглушена“.

