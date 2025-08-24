IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Най-малко един загинал при врив в емблематичен детски магазин в Москва

Магазинът се намира на площад "Лубянка", където е и сградата на ФСБ

24.08.2025 | 14:18 ч. Обновена: 24.08.2025 | 14:54 ч. 12
Кадър: YouTube

Кадър: YouTube

Най-малко един човек загина при взрив на газова бутилка в емблематичен детски магазин в центъра на Москва днес, предаде Ройтерс, като се позова на руски медии.

Експлозията е станала в Централния детски магазин, известен още като "Детски свят". 

Магазинът се намира на същия площад "Лубянка", където е и сградата на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) - наследника на КГБ.

Посетителите на магазина, където се помещават също ресторанти, кафенета и кино, са били евакуирани, съобщиха руски новинарски агенции.

В канала "Маш" в "Телеграм" се твърди, че взривът е бил причинен от разхерметизация на газова бутилка с хелий.
(БТА)

