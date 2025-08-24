Британски политолог: Путин може би е готов на компромис

Руският президент Путин изглежда осъзнава, че се е отворил прозорец с възможности за прекратяване на войната и въпреки войнствената си позиция може би е готов на компромис, смята британският професор Марк Галеоти, историк и полотолог, сътрудник на Кралския институт на обединените служби, предаде кореспондентът на БНР.

В традиционния си анализ за вестник "Сънди таймс“ Марк Галеоти пише, че въпреки твърденията от миналата седмица, че Путин просто подвежда президента Тръмп, той изглежда искрено заинтересован да види дали може да постигне сделка, която го устройва за Украйна.

Но проблемът за всички останали е, че той е напълно готов да се оттегли и да продължи да води войната. Дипломатическите усилия досега се провалиха поради нежеланието на Запада да признае публично това, което мнозина приеха неофициално: че Киев нито ще се присъедини към НАТО, нито ще си върне окупираните територии скоро и че Путин няма да приеме прекратяване на огъня преди мирните преговори, които Украйна би могла да използва, за да се подготви за възобновяване на военните действия.

Тръмп, необременен от минали практики и дипломатически финес, направи тези неизказани реалности категорично формулирани както на срещата си в Аляска с Путин миналия уикенд, така и на срещата си в Белия дом с президента Зеленски и европейските лидери в понеделник. Това по някакъв перверзен начин отвори пътя за диалог, смята професор Галеоти.

Тръмп обаче също така обърна обичайния процес. Срещите на върха обикновено следват месеци усърдна работа на "шерпи“ - преговарящи, експерти и дипломати - и докато лидерите се срещнат, сделката по същество вече е договорена. В този случай детайлната работа все още предстои, което означава, че е трудно да се знае точно докъде е готов да стигне Путин за мир, заключава Марк Галеоти.