Какво каза Путин и какво имаше предвид, с блясък на остри зъби

За разлика от американския си колега, президентът Владимир Путин подбира думите си внимателно. Заключителните му слова след срещата му с президента Тръмп в петък говорят много както за това, което е казал, така и за това, което не е казал.

„Аляска е свързана с нашето общо наследство, обща история между Русия и САЩ“

Путин представи тази среща като възможност да върне отношенията между САЩ и Русия в правилната посока – и всъщност да остави украинския въпрос на заден план. Неговата добре позната мания по историята, дори и в дълбоко изкривена версия, която отговаря на неговите политически нужди, скоро стана очевидна.

След като похвали начина, по който разговорите са били „проведени в конструктивна атмосфера на взаимно уважение“, той бързо премина към подчертаване не само на това, че срещата в Аляска е подчертала степента, в която Русия и Съединените щати, „макар и разделени от океаните, са близки съседи“ – само на 2,4 мили една от друга в най-близката точка – но и че има много обща история. (Разбира се, Аляска е била руска, докато не е продадена на Америка през 1867 г.)

„Сигурен съм, че това наследство ще ни помогне да възстановим и насърчим взаимноизгодни и равноправни връзки на този нов етап, дори при най-трудните условия“

В разговорите при закрити врати Тръмп очевидно е бил пощаден от 30-минутната лекция, с която Путин е започнал интервюто си с американския журналист Тъкър Карлсън. Вместо това, както в тези разговори, така и в публичното си изявление, Путин се е опитал да мобилизира историята, за да развие основната си теза: че Русия и Америка трябва да бъдат съюзници, а не противници.

На път за Анкъридж, Путин се спря в Магадан в руския Далечен изток, където положи цветя на мемориала „Героите на Алсиб“, посветен на пилотите, загинали по маршрута Аляска-Сибир през Втората световна война, когато САЩ помагаха за снабдяването на Съветите.

Отбелязвайки, че съветски пилоти също са били погребани в гробище близо до авиобазата, където се е провела срещата с Тръмп, Путин отправи лека похвала към „гражданите и правителството на САЩ за това, че внимателно се грижат за паметта им. Мисля, че това е много достойно и благородно“.

Той продължи да изтъква тезата: „Винаги ще помним други исторически примери, когато нашите страни побеждаваха общи врагове заедно в духа на бойното другарство и съюзничество, като се подкрепяха и улесняваха взаимно.“ С други думи, когато Москва и Вашингтон си сътрудничат, никой не може да им пречи.

„Нямаше срещи на върха между Русия и САЩ от четири години, а това е дълго време. Този период беше много труден за двустранните отношения и нека бъдем откровени, те паднаха до най-ниската точка от Студената война насам“, каза той. „Мисля, че това не е от полза за нашите страни и за света като цяло. Очевидно е, че рано или късно ще трябва да променим ситуацията, за да преминем от конфронтация към диалог.“

Това беше Путин, който звучеше помирително, но искаше да си вземе и да си изяде тортата: да повтори основната си позиция, като същевременно се представя за миротворец. Сигналът идва няколко минути по-късно.

„Ситуацията в Украйна е свързана с фундаментални заплахи за нашата сигурност“

Това е обичайният код на Путин за искания Киев да се откаже от територия, да бъде изключен от членство в НАТО и да свие военните си сили до ниво, което го оставя постоянно уязвим. Той подчерта, че от негова гледна точка „за да направим споразумението трайно и дългосрочно, трябва да премахнем всички първични корени, първичните причини за този конфликт“.

Разбира се, той не говори за непровокираната руска инвазия, която започна войната (която той нареди), а по-скоро за предполагаемо „легитимните опасения на Русия“ и необходимостта „да се възстанови справедлив баланс на сигурността в Европа и по света“, което би било по-изгодно за Москва.

Междувременно той се позова на нещо, което звучеше като родство с украинците, добавяйки дори, че „естествено, сигурността на Украйна също трябва да бъде гарантирана“. Това може би е изненадало онези украински цивилни, които се криеха в бомбоубежищата си по това време.

Твърдението му обаче, че руснаците „винаги са смятали украинската нация... за братска нация“, тъй като „имаме едни и същи корени“, всъщност беше просто захаросано изпълнение на обичайното му твърдение, че Украйна всъщност не е истинска държава, а по-скоро анекс на Велика Русия.

„Надявам се, че постигнатите заедно разбирателства ще ни помогнат да се доближим до тази цел и ще поправи пътя към мир в Украйна“

Все още не е ясно какво е имал предвид Путин с това археологично предложение. Официалният превод на думата му „понимание“ е „споразумения“, но всъщност по-свободният превод на „разбирания“ е по-точен. Следователно не знаем дали има някаква рамка за споразумение – въпреки че има повтарящи се предложения за спиране на взаимните въздушни атаки срещу градовете и инфраструктурата на Русия и Украйна – или просто усещане за постигнат напредък. Във всеки случай, Путин беше достатъчно проницателен, за да не се спира твърде много на това и вместо това да се пренасочи към руско-американските отношения.

Първо той размаха ползата за Съединените щати от подобрения диалог с Русия. „Ясно е, че инвестиционното и бизнес сътрудничество между САЩ и Русия има огромен потенциал“, каза той. „Русия и САЩ могат да си предложат толкова много в търговията, цифровите технологии, високите технологии и в космическите изследвания. Виждаме, че арктическото сътрудничество също е много възможно.“

След това той говори топло за собствената си връзка с американския си колега.

„Бих искал да благодаря на президента Тръмп за съвместната ни работа, за доброжелателния и надежден тон на разговора ни“

Тръмп може да е лидер на най-могъщата нация в света, но той все още проявява несигурност, която Путин с удоволствие използва. Говорейки за избухването на войната в Украйна през 2022 г., руснакът каза: „Президентът Тръмп казва, че ако той беше президент тогава, нямаше да има война и съм съвсем сигурен, че наистина щеше да е така“ (сякаш нахлуването е било някакво природно бедствие, а не нещо, което той е инициирал).

Що се отнася до усилията на Тръмп за установяване на мир, европейците и украинците са тези, които го разочароват, предположи Путин. Той изрази благочестивата надежда, че те „няма да правят никакви опити да използват някакви задкулисни сделки, за да провеждат провокации, за да торпилират зараждащия се напредък“.

Разбира се, това беше откровено ласкателство, но беше различно и от вида подлизурски поклони, които някои европейски лидери са възприели. По-скоро беше калибрирано, за да внуши усещането, че двамата мъже са равни, и идваше с намек за покана в клуба на силните лидери: „Президентът на САЩ има много ясна представа какво би искал да постигне. Той искрено се грижи за просперитета на своята нация. И все пак разбира, че Русия има свои собствени национални интереси.“

Това звучеше като комплимент, а не като снизхождение.

„Следващия път в Москва?“

Путин не е ригиден стратег, а опортюнист. Той обича да държи възможностите си отворени. След като избегна всеки ултиматум за прекратяване на огъня, той ясно заяви, че ще следва едновременно военни и дипломатически пътища, точно това, което Киев се опитва да предотврати.

Той може да покаже дали ще се появи някаква сделка, която му подхожда - или просто да използва продължаващите преговори, за да държи Тръмп парализиран и да се опита да представи украинците и европейците като пречка. На този етап той не е нужно да решава и това е начинът, по който му харесва.

Някой може да си помисли, че това би му било достатъчно, но Путин не би бил Путин без една саркастична последна дума. Точно когато Тръмп завършваше кратката пресконференция с неясно предположение, че двамата мъже „вероятно“ ще се видят отново скоро, Путин се нахвърли.

Канейки го на английски в руската столица за следващата им среща, той знаеше, че поставя Тръмп в неудобно положение. Очевидно това би било още по-голям тласък за Путин и почти гарантира, че президентът Зеленски няма да присъства. Това беше заключителен проблясък на острите зъби зад безизразната усмивка: „Аз не съм“, може би е казвал Путин, просто още един второстепенен национален лидер, когото могат да манипулират.

Анализът е на Марк Галеоти, автор на книгата „Изкован във война: Военна история на Русия от началото до днес“, за The Times.