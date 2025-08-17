Граждани протестираха срещу продължаващата безнаказаност на пътя

Снимка: БГНЕС 1 / 9 / 9

Десетки граждани се събраха на кръстовището на булевардите "Константин Величков" и "Възкресение" в София, където в първите часове на петък млад шофьор се вряза в колата си в автобус и уби човек.

Протестът е срещу продължаващата безнаказаност на предизвикващите тежки катастрофи по пътищата.

Повечето от дошлите около 20 души са роднини и близки на жертви на катастрофи. Те носят плакати: “България няма деца за убиване”.

Денчо Димитров заяви:

“Искам да им кажа, че ще има справедливост. Не е нормално 20-годишни, осъдени, дрогирани, пияни да убиват нашите братя, нашите деца”.

Красимир Арсов - баща починалия Филип, който беше ударен на пешеходна пътека от пиян водач с 88 км/ч., допълни:

“Гледайки клипа на убийството на този гражданин и на Филип, клиповете с нищо не се различават. Тези хора не са случайни и непредумишлени убийци. Това са хора, които са взели автомобила, тръгнали се и им е все едно какво ще се случи и кого ще убият”.

Протестиращите привлякоха вниманието и на хората от местната махала, които обаче отказаха да коментират скорошния инцидент.