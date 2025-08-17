Забравени в принтер документи разкриха: Тръмп щял да подари американски орел на "Негово Превъзходителство Путин"

Документ от осем страници, съдържащ непублична информация, като например подаръка на президента на САЩ Доналд Тръмп за Владимир Путин и очакваното им меню за обяд, е бил оставен в хотелски принтер в Анкъридж часове преди престижната среща на върха за мир в Украйна. Срамната интрига разкри малко или никаква чувствителна информация за сигурността - тъй като повечето от планираните точки от дневния ред на срещата на върха в съвместната военна база Елмендорф-Ричардсън вече бяха публична информация. Но казуса стана популярен, след като беше отразена от NPR.

Бившият публично финансиран новинарски канал съобщи, че трима гости на четиризвездния хотел Captain Cook са намерили документите в обществен принтер.

Две страници от него съдържали менюто за в крайна сметка отменения обяд между двамага лидери. Той трябвало да включва филе миньон със сос от бренди и черен пипер и салата с винегрет от шампанско. Третата страница включвала схема на сядането с двамата президенти, разположени около маса в стил заседателна зала.

Две допълнителни страници съдържали имената, снимките и участниците в очаквана разширена среща между руски и американски представители - като помощниците са били инструктирани името на руския лидер да се произнася „ПУ-тин“.

От забравените документи стана ясно, че Тръмп е възнамерявал да подари на Путин статуетка на американски белоглав орел, която да постави на бюрото си. Посочени са три телефонни номера на служители, които са помогнали за организирането на събитията.

Последният документ показва нещо, което изглежда като стилизирано копие на менюто. В горната част пише: „Обяд в чест на Негово Превъзходителство Владимир Путин“.

Според NPR, трима гости, отседнали в хотел „Капитан Кук“, са намерили страниците около 9:00 ч. сутринта в петък, два часа преди началото на срещата на върха. Не е ясно кой е оставил документите, но седем от страниците са „произведени от Службата на началника на протокола“, според изображения, получени от NPR, която е част от Държавния департамент. Хотелът, който разполага с 550 стаи, отказа коментар къде се намират принтерите.

Томи Пигот, главният заместник-говорител на Държавния департамент, заяви пред The Independent в изявление:

„Вместо да отразява историческите стъпки към мир, постигнати на срещата на върха в петък, NPR се опитва да направи история от обедно меню. Абсурдно.“

Говорител на Белия дом заяви пред NPR, че изоставянето на документите в обществен принтер не се счита за нарушение на сигурността. Independent също се е свързал с Белия дом относно инцидента, кой е отговорен за обработката на документите и дали това се счита за нарушение на сигурността.

В интервю за NPR заместник-говорителя на Белия дом Анна Кели отхвърли откритието като „многостранично обедно меню“ и предположи, че оставянето на документите на публичен принтер не е нарушение на сигурността.

Администрацията на Тръмп се сблъска с нарушения на сигурността в ранните си месеци. През март министърът на отбраната Пит Хегсет изпрати чувствителна информация за планиран американски военен удар в Йемен на висши служители и журналист от The Atlantic в платформата за съобщения Signal. Инцидентът, наречен „Signalgate“, доведе до отстраняването на Майк Уолц, съветникът по националната сигурност на Тръмп.

Други законодатели и експерти по сигурността разкритикуваха администрацията заради последния инцидент в Аляска.

„Колко още заглавия ще четем за НЕКОМПЕТЕНТНИ нарушения на сигурността от администрацията на Тръмп???“, написа конгресменът от Демократическата партия на Флорида Дарън Сото в събота.

Белият дом вече беше публикувал повечето от планираните събития, изброени в документа, въпреки че много от тях в крайна сметка не се състояха или бяха съкратени, тъй като Тръмп се отказа от плана си да търси незабавно прекратяване на огъня и вместо това се върна във Вашингтон оптимистично за посредничеството за пълноценно мирно споразумение.

Украинският президент Володимир Зеленски трябва да посети Белия дом в понеделник, за да обсъди искането на Путин да се откаже от останалата част от Донецка област в замяна на силни международни мироопазващи сили, включително британски и френски войски, за да се предпазят от по-нататъшна руска агресия.