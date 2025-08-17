Зебри, крокодили, щрауси: Поглед в частните зооградини на политиците

Силните мъже не измерват силата си само в позлатени дворци и военни паради, но и в екзотични създания, които се чувстват по-добре в Серенгети, отколкото в скучните европейски равнини.

Неотдавнашни кадри с дрон на семейното имение на унгарския премиер Виктор Орбан в Хатванпуща, бивше имение на Хабсбургите, предизвикаха спорове, разкривайки, че освен луксозни елементи като палмова градина, параклис и фонтани, в имота се разхождат и екзотични животни, включително зебри и антилопи.

Скандалът избухна в началото на август, след като опозиционният депутат Акош Хадхази публикува снимки на недовършеното имение на Орбан, оспорвайки настояването на правителството, че обектът е просто селскостопански „майоршаг“, собственост на бащата на премиера.

Имението на Орбан в Унгария - с палмова градина и частен зоопарк Свързани статии

Полският външен министър Радослав Сикорски се пошегува с Орбан заради кадрите, питайки го дали зебрите са „традиционни селскостопански животни“ в Унгария.

От Будапеща до Грозни, от Москва до Пхенян, лидерите на силните мъже отдавна превръщат дивите животни в политически реквизит, като символи на богатство, мъжественост и власт. В светлината на Орбан и зебрите, POLITICO разгледа някои от другите противоречиви любители на животните в света.

Историята на акулата

Грузинският олигарх и фактически владетел Бидзина Иванишвили живее в неомодернистичен замък от стомана и стъкло над Тбилиси - със собствен резервоар за акули. През последните години неговата партия „Грузинска мечта“ се отдалечи от ЕС и пое по-проруски път.

Известен колекционер на екзотични растения и животни, Иванишвили е събрал впечатляваща лична зоологическа градина в имението си, включително пингвини, зебри, лемури, кенгуру и, да, акула. В интервю от 2014 г. той скромно описва акулата като малка, „само метър и половина“.

„Лемурите се разхождаха свободно в двора ми като котки“, добави той.

Свален ценител на щраусите

Бившият руски сатрап на Украйна Виктор Янукович също е имал зоологическа градина в имението си, включваща пауни, фазани, елени и мечки. Някога е притежавал и три кенгура, но едното замръзнало до смърт, едното избягало, а третото било освободено с надеждата другите да се върнат - което не се случило.

Но именно щраусите го направили известен любител на дивата природа според първото му голямо интервю, след като бил свален от Киев от революцията на Евромайдана през 2014 г. Янукович тогава казал:

„Подкрепих щраусите, какво лошо има в това?“ - фраза, която моментално отприщи вълна от мемета.

Тези щрауси са прекарали в Украйна повече време от собственика си, който е избяга в Русия, и все още се разхождат из района на имението в Киев, което сега е обществен парк.

Ако видите крокодил, не забравяйте да извикате

Казват, че чеченският военачалник Рамзан Кадиров отглежда десетки животни в многобройните си дворци. Котки, ловни кучета и обичайните коне, елени, мечки и патици не биха впечатлили никого от този списък. Но според съобщенията колекцията му отива по-далеч, включително ферма за камилско месо. А Кадиров - самият той наричан „кучето-атака на Путин“ - също притежава тигър, лъв и крокодил, според репортажи на Радио Свобода.

Малко хора, участващи във войната в Украйна, са по-страшни от бъбривия Кадиров - поне що се отнася до социалните медии. Може би лаят му е по-лош от захапката му.

Свързани статии Рамзан Кадиров бил на косъм от удавяне в Турция, хоспитализираха го

Якове за войски

В жест, емблематичен за авторитарна дипломация, Русия подари на Северна Корея повече от 70 животни от зоопарка миналата година, включително африкански лъв, две кафяви мечки и два якчета.

Щастливият подарък дойде месец след като Северна Корея разположи войски, за да помогне на руския президент Владимир Путин във войната му срещу Украйна.

Путин, който предпочита големите кучета, разговаря със севернокорейския диктатор Ким Чен Ун във вторник преди важните преговори със САЩ за войната на Кремъл срещу Украйна. Зоологията изглежда не фигурираше в дневния ред.

Не може да промени мястото си

Дори президент, който до голяма степен презира домашните любимци, не може да устои на малко дипломация на големите котки.

По време на майското си посещение в Саудитска Арабия, президентът на САЩ Доналд Тръмп получи повече от инвестиционни обещания: Кралството дари чифт редки арабски леопарди на Националния зоопарк „Смитсониън“.

Известен с безразличието си към животните, тъй като Тръмп така и не доведе куче или котка в Белия дом, а веднъж написа в X колко много не харесва акулите - Тръмп е бил заинтригуван от леопардите, питайки директора на Смитсониън за техните характери и проявявайки силен интерес към вида.

Мълчанието на агнетата

Не всички силни мъже предпочитат хищници.

През 2017 г. бившият италиански премиер Силвио Берлускони позира с агнета по време на великденска кампания с вегетарианска тематика.

„Бъдете като него. Той спаси пет агнета от великденското клане!“, призовава телевизионните зрители клипът.

Макар и много по-малко свирепи от животните, свързани с други фигури в този списък, каскадьорският номер имаше за цел да създаде по-нежен образ за екстравагантния медиен магнат, превърнал се в политик, превръщайки вълнестия добитък в политически PR инструмент.