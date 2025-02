Мост рухна в Южна Корея, има загинали и ранени

Най-малко трима души загинаха, а шестима бяха ранени при злополука по време на строителството на магистрала в Южна Корея днес, предаде Ройтерс, като се позова на пожарната служба.

Инцидентът е станал в 9:49 ч. (2:49 ч. българско време), на около 70 километра южно от столицата Сеул. Пет 50-метрови стоманени конструкции, поддържащи мост на магистралата, са се срутили една след друга, след като са били вдигнати на място с кран.

Националната противопожарна агенция съобщи, че са загинали трима души и са ранени шестима, петима от които са в критично състояние.

Властите издирват и още един човек, за когото се предполага, че е затрупан под отломките.

Изпълняващият длъжността президент Чой Сан Мок призова да се мобилизират всички налични служители и ресурси за спасителната операция и да се предприемат мерки за безопасност, за да се предотвратят по-нататъшни щети, съобщиха от кабинета му.

(БТА)

