Поредна масова стрелба в САЩ - трима са убити, а осем са ранени ВИДЕО

Трима души са загинали, а осем други са ранени след стрелба малко преди 3:30 сутринта в заведението Taste of the City в Crown Heights в Бруклин.

Трима мъже – на 25, 27 години и един с непотвърдена възраст – бяха обявени за мъртви на мястото. Сред ранените са осем души – петима мъже и три жени – на възраст между 27 и 61 години. Всички са откарани в болници с наранявания, които не са животозастрашаващи.

Следователите заявиха, че спор в препълнения клуб е довел до стрелба, в която са участвали няколко въоръжени лица.

Полицията е намерила най-малко 36 гилзи. Никой не е задържан до момента.

Преглеждат се записите от камерите за видеонаблюдение в и около мястото, пише ABC7 New York.

Те са открили огнестрелно оръжие в близост, но все още установява дали то е свързано с инцидента.

През ноември 2024 г. в същия клуб е имало друг инцидент със стрелба, при който няма загинали.

🚨BREAKING🚨:MASS SHOOTING IN BROOKLYN 🇺🇸 At least 7 people were shot in Crown Heights, New York, late Sunday. Police confirm multiple injuries but no casualties have been reported so far. The situation remains under investigation as authorities secure the area pic.twitter.com/zIfgMviZ3j — The_Independent (@TheIndeWire) August 17, 2025